टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ फिन एलन ने बनाए 5 बड़े रिकॉर्ड्स, एक आपको हैरान कर देगा
न्यूजीलैंड के फिन एलन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में तूफानी शतक जड़ इतिहास रच दिया है। वह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे कम गेंदों पर शतक पूरा करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
न्यूजीलैंड के स्टार सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने कोलकाता के ईडन गार्ड्न्स पर साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को अच्छे से रिमांड पर लिया। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका ने जीत के लिए न्यूजीलैंड के सामने 170 रनों का टारगेट रखा था। इस स्कोर का पीछा कीवी टीम ने मात्र 12.5 ओवर में 9 विकेट रहते कर लिया। इस दौरान फिन एलन ने 33 गेंदों पर तूफानी शतक जड़ा, जो टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी बल्लेबाद द्वारा जड़ा गया सबसे तेज शतक है। फिन एलन ने इस लिस्ट में वेस्टइंडीज के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल का 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। इस ताबड़तोड़ पारी के दम पर फिन एलन ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। आईए एक नजर पूरी लिस्ट पर डालते हैं-
- फिन एलन अब 33 गेंदों पर शतक जड़ने के साथ टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज सेंजुरी जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। फिन एलन ने क्रिस गेल का 2016 का रिकॉर्ड तोड़ा है, जब वानखेड़े स्टेडियम पर उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 47 गेंदों पर शतक जड़ा था।
- फिन ऐलन टी20 वर्ल्ड कप नॉकआउट में शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले टी20 वर्ल्ड कप नॉकआउट में हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड श्रीलंका के तिलकरत्ने दिलशान के नाम था। उन्होंने 2009 सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज के खिलाफ 96 रनों की पारी खेली थी।
- फिन ऐलन इसी के साथ टी20 क्रिकेट के इतिहास में फुल मेंबर टीम के खिलाफ सबसे कम गेंदों पर शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले डेविड मिलर ने 35 गेंदों पर बांग्लादेश और रोहित शर्मा ने भी इतनी गेंदों पर श्रीलंका के खिलाफ शतक ठोका था।
- फिन एलन के 18 बाउंड्री (10 चौके और आठ छक्के) T20 वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा बाउंड्री हैं, साथ ही मैकुलम ने 2012 में अपनी 123 रन की पारी में भी इतने ही बाउंड्री लगाए थे। एलन के आठ छक्के T20 वर्ल्ड की एक पारी में न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा हैं; और T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट में किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे ज्यादा हैं।
- फिन एलन के 88 रन बाउंड्री के साथ इस टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा हैं; गेल (सात चौके और 10 छक्के) ने 2016 में वानखेड़े में इंग्लैंड के खिलाफ इतने ही रन बनाए थे।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
