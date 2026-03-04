एलन के 'शतकीय बम' से साउथ अफ्रीका हुआ तबाह, न्यूजीलैंड की T20 WC फाइनल में धमाकेदार एंट्री

न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहुंच गया है। न्यूजीलैंड ने टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को करारी शिकस्त दी। फिन एलन ने तूफानी शतकीय पारी खेली।

मिचेल सेंटनेर की अगुवाई वाली न्यूजीलैंड टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में धमाकेदार एंट्री मारी है। न्यूजीलैंड ने बुधवार को टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से रौंदा। साउथ अफ्रीका ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 170 रनों का टारगेट दिया, जिसे न्यूजीलैंड ने महज 12.5 ओवर में एक विकेट गंवाकर चेज कर लिया। साउथ अफ्रीका को सलामी बल्लेबाज फिल एलन के 'शतकीय बम' ने तबाह किया। उन्होंने 33 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 8 छक्के शामिल हैं। यह टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक है। एलन ने वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2016 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 47 गेंदों में शतक जमाया था। न्यूजीलैंड ने दूसरी बार टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई है। न्यूजीलैंड को 2021 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था।

सेमीफाइनल में लक्ष्य का पीछा करते हुए एलन अलग ही तेवर में नजर आए। उन्होंने टिम सीफर्ट के साथ मिलकर साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ी। न्यूजीलैंड का पावरप्ले में स्कोर बगैर किसी नुकसान के 84 रन था। एलन ने कॉर्बिन बॉश द्वारा डाले गए छठे ओवर में एक छक्का और चार चौकों समेत 22 रन बटोरे। उन्होंने 18 गेंदों में 50 रन कंप्लीट कर थे। उन्होंने अगले 50 रन महज 15 गेंदों में पूरे किए। एलन और सीफर्ट ने पहले विकेट के लिए 117 रनों की पार्टनरशिप की और साउथ अफ्रीका को बैकफुट पर धकेल दिया। सीफर्ट ने 33 गेंदों में सात चौकों और तीन छक्कों की मदद से 58 रन बनाए। सीफर्ट को 10वें ओवर में कगिसो रबाडा ने बोल्ड किया, जिसके बाद रचिन रविंद्र आए। वह 11 गेंदों में दो चौकों के जरिए 13 रन बनाकर नाबाद रहे। एलन ने मार्को यानसन द्वारा फेंके 13वें ओवर में शतक पूरा करते हुए न्यूजीलैंड को जीत दिलाई। उन्होंने यानसन के सामने तीन चौके और दो छक्के ठोके।

इससे पहले, साउथ अफ्रीका ने टॉस गंवाने के बाद निर्धारित 20 ओवर में आठ पर 169 रन जुटाए। यानसन के अर्धशतक (30 गेंदों में नााबाद 55) की मदद से साउथ अफ्रीका ने शुरुआती झटकों से उबरते हुए चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। बल्लेबाजों के लिए कठिन पिच पर न्यूजीलैंड के आफ स्पिनर कोल मैकोंची (एक ओवर में नौ रन देकर दो विकेट) और बाएं हाथ के स्पिनर रचिन रविंद्र (चार ओवर में 29 रन देकर दो विकेट) ने कहर बरपाती हुई गेंदबाजी करके साउथ अफ्रीका के शीर्ष क्रम को झकझोर दिया। इसके बाद यानसन और ट्रिस्टन स्टब्स (24 गेंद में 29 रन) ने पारी को संभाला। दोनों ने छठे विकेट के लिए 73 रन जोड़े। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने 11वें ओवर में पांच विकेट 77 रन पर गंवा दिए थे। पारी के आगे बढ़ने के साथ ही ओस की भूमिका अहम हो गई और स्ट्रोक्स खेलना आसान लगने लगा।