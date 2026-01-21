Cricket Logo
SA20 लीग चरण में टॉप पर रहने का कोई मतलब नहीं, शून्य से शुरुआत करनी होगी: स्टब्स

संक्षेप:

सनराइजर्स ईस्टर्न केप के कप्तान ट्रिस्टन स्टब्स ने प्रिटोरिया कैपिटल्स के खिलाफ होने वाले एसए20 लीग के पहले क्वालीफायर से पहले अतिआत्मविश्वास से बचने की बात कही है। उन्होंने कहा कि लीग चरण में शीर्ष पर रहना अब कोई मायने नहीं रखता और बुधवार को होने वाले मैच में उन्हें शून्य से शुरुआत करनी होगी।

Jan 21, 2026 11:40 am IST
सनराइजर्स ईस्टर्न केप के कप्तान ट्रिस्टन स्टब्स ने प्रिटोरिया कैपिटल्स के खिलाफ होने वाले एसए20 लीग के पहले क्वालीफायर से पहले अतिआत्मविश्वास से बचने की बात कही है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि प्ले ऑफ से पहले लय हासिल करना अच्छा है लेकिन लीग चरण में शीर्ष पर रहना अब कोई मायने नहीं रखता और बुधवार को होने वाले मैच में उन्हें शून्य से शुरुआत करनी होगी।

पहली बार स्टब्स की कप्तानी में खेलते हुए सनराइजर्स की टीम 10 मैच में पांच जीत से 28 अंक के साथ शीर्ष पर रही।

स्टब्स ने मैच से पूर्व कहा, ‘सच कहूं तो इसका कोई खास मतलब नहीं है। यह अच्छा है कि हमने पूरे सत्र में अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन प्ले ऑफ से पहले हमें पता है कि आप हर मैच में शून्य से शुरुआत करते हैं। प्ले ऑफ से पहले लय हासिल करना अच्छा है लेकिन इसका कोई खास मतलब नहीं है।’

शुरुआती दो सत्र के चैंपियन और गत उप विजेता सनराइजर्स ने अब तक चारों सत्र में प्ले ऑफ में जगह बनाई है और जब स्टब्स से पूछा गया कि क्या इस तरह के दबाव में खेलने के अनुभव से टीम को फायदा होगा तो उन्होंने इससे सहमति जताई।

स्टब्स ने कहा, ‘निश्चित तौर पर मुझे तो ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहले भी इन मुकाबलों में खेल चुके हैं और जानते हैं कि इसे जीतने के लिए क्या करना पड़ता है। इससे निश्चित रूप से मदद मिलती है लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, यह अब भी क्रिकेट का खेल है। आप शून्य से शुरू करते हैं।’

उन्होंने कहा, ‘अगर आप उस दिन अच्छा नहीं खेलते हैं तो आपके पास चाहे जितना अनुभव हो इसका कोई मतलब नहीं है।’

स्टब्स ने अपनी टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक की सराहना की जो मौजूदा सत्र में चार अर्धशतक की मदद से 328 रन के साथ दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

कप्तान ने कहा, ‘डिकॉक ने हमारे लिए शानदार प्रदर्शन किया है। जिस तरह से उन्होंने मैदान पर और मैदान के बाहर आगे बढ़कर अगुआई की है वह युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छे रहे हैं।’

स्टब्स ने क्रिस ग्रीन की भी जमकर तारीफ की जिन्होंने एमआई केपटाउन के खिलाफ सनराइजर्स के लिए पदार्पण करते हुए 29 रन देकर तीन विकेट चटकाए।

उन्होंने कहा, ‘उसने उस दिन शानदार प्रदर्शन किया। वह बहुत सकारात्मकता लेकर आया। उसने मैदान पर जिस तरह का प्रदर्शन किया वह शानदार था। वह बहुत अनुभवी क्रिकेटर है और अपने खेल को बहुत अच्छी तरह जानता है। उसने शुरू से ही आत्मविश्वास दिखाया।’

एमआई केपटाउन के खिलाफ अपनी टीम के अंतिम लीग मैच में बाएं पैर की मांसपेशियों में चोट लगा बैठे तेज गेंदबाज एडम मिल्ने की स्थिति के बारे में पूछने पर स्टब्स ने कहा, ‘हमारे पास प्लान बी है लेकिन मुझे लगता है कि वह फिजियो के पास गया है। मुझे पक्का नहीं पता कि क्या हो रहा है इसलिए मैं यह मेडिकल स्टाफ पर छोड़ता हूं।’

प्रिटोरिया कैपिटल्स ने अपने अंतिम पांच में से चार मैच जीतकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर रहते हुए प्ले ऑफ में जगह बनाई लेकिन टीम के कप्तान केशव महाराज ने कहा कि उन्हें अब भी खेल के सभी विभागों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की तलाश है। टीम ने कैपिटल्स के समान पांच जीत दर्ज की लेकिन 24 अंक जुटाकर दूसरे स्थान पर रही।

महाराज ने कहा, ‘हमारे लिए सत्र उतार-चढ़ाव वाला रहा। बेशक, हम अपने घरेलू मुकाबलों के नतीजों से निराश हैं। जब सबसे जरूरी था तब हमने लय हासिल की और फिर से इसे गंवा दिया और फिर संभल गए। हम अब भी खेल के सभी विभागों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की तलाश में हैं। उम्मीद है कि यह हमारे लिए अच्छा रहेगा और हम इस प्रतियोगिता में सही समय पर अपने खेल के शीर्ष पर होंगे।’

कैपिटल्स की टीम ने जोबर्ग सुपरकिंग्स के खिलाफ पिछले मैच में सात रन पर पांच विकेट गंवाने के बावजूद जीत दर्ज की और महाराज ने कहा कि यह उनकी टीम के जज्बे को दिखाता है।

उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि हमारी टीम का जज्बा शानदार है। यही हमने उस मैच में दिखाया जहां हम सात रन पर पांच विकेट गंवा चुके थे और हालात हमारे खिलाफ थे। शेरफेन और डेवाल्ड ब्रेविस ने ऐसे में जज्बा दिखाते हुए हमें जीत दिलाई।’

महाराज ने कहा, ‘मैं इसे अजेय नहीं कहूंगा लेकिन हमें विश्वास है कि हम किसी भी स्थिति से निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे।’

रदरफोर्ड (74) और ब्रेविस (53) ने सुपरकिंग्स के खिलाफ अर्धशतक जड़ने के अलावा छठे विकेट के लिए 103 रन की साझेदारी करके टीम की 21 रन की जीत की नींव रखी।

