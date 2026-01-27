T20 World Cup में हिस्सा लेने पर आखिरी फैसला कब लेगा पाकिस्तान? PCB चेयरमैन ने बताई तारीख
पाकिस्तान ने टी20 विश्व कप में अपनी भागीदारी को लेकर अंतिम फैसला कम से कम शुक्रवार तक के लिए टाल दिया है। टूर्नामेंट से बाहर किए गए बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान ने एकजुटता दिखाने का काम किया है।
पाकिस्तान ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी भागीदारी को लेकर अंतिम फैसला अगले सोमवार तक के लिए टाल दिया है। टूर्नामेंट से बाहर किए गए बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान ने एकजुटता दिखाई है। यहां तक कि भारत के खिलाफ अपने अहम मैच का बहिष्कार करने पर भी पाकिस्तान विचार कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने सोमवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद कहा कि बोर्ड टी20 विश्व कप में हिस्सा लेने पर आखिरी फैसला शुक्रवार (30 जनवरी) या अगले सोमवार (2 फरवरी) को लेगा।
नकवी ने सोशल मीडिया पर इस बात की पुष्टि की कि सोमवार को प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात के दौरान इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। नकवी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘‘मेरी प्रधानमंत्री के साथ लंबी बैठक हुई और मैंने उन्हें आईसीसी मामले के बारे में बताया। उन्होंने निर्देश दिया कि हम सभी विकल्पों पर विचार करते हुए इसे सुलझाएं। इस मीटिंग में यह तय हुआ कि आखिरी फैसला शुक्रवार या अगले सोमवार को लिया जाएगा।’’
सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने नकवी से कहा कि पाकिस्तान को बांग्लादेश को हर संभव मदद देनी चाहिए, जिसे हाल में सात फरवरी से शुरू होने वाले टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया था। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री को कई स्थितियों के बारे में बताया गया, जिसमें पाकिस्तान का विश्व कप के लिए अपनी टीम नहीं भेजना या टूर्नामेंट में हिस्सा लेना, लेकिन 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले मैच का बहिष्कार करना शामिल है।
पीसीबी ने पहले कहा था कि बांग्लादेश के टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद बदलती स्थिति को देखते हुए सरकार ही इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की भागीदारी पर आखिरी फैसला लेगी। 20 टीम के इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है। बांग्लादेश ने भारत में सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अपने मैच श्रीलंका में स्थानांतरित करने की मांग की थी, लेकिन आईसीसी ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा कि ऐसा कोई भी पुख्ता खतरा मौजूद नहीं है।
पाकिस्तान सात फरवरी को कोलंबो में नीदरलैंड के खिलाफ अपने टी20 विश्व कप अभियान की शुरुआत करेगा। जिसके बाद उसके मैच अमेरिका (10 फरवरी), भारत (15 फरवरी) और नामीबिया (18 फरवरी) के खिलाफ होंगे। पीसीबी ने रविवार को 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की जिसमें अनुभवी बाबर आजम शामिल हैं लेकिन हारिस रऊफ नहीं हैं। टीम की कप्तानी सलमान अली आगा करेंगे।T