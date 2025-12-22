आखिरी गेंद तक लड़ेंगे; वो मंत्र जिसने दीप्ति शर्मा को 2017 के सदमे से उबारा और बन गईं वर्ल्ड कप स्टार

Cricket Logo
संक्षेप:

दीप्ति शर्मा 2017 की महिला विश्व कप टीम का भी हिस्सा थी जिसके फाइनल में भारत को इंग्लैंड के हाथों दिल तोड़ने वाली हार मिली थी। 2025 में आखिरकार भारतीय महिला टीम ने पहली बार विश्व कप जीत ही लिया। दीप्ति शर्मा उसकी सुपर स्टार रहीं। उन्होंने एक हालिया इंटरव्यू में टीम की जीत का मंत्र बताया।

Dec 22, 2025 01:12 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
मंजिल के बेहद करीब तक पहुंचकर उसे हासिल न कर पाने की टीस क्या होती है, ये कोई भारत की स्टार क्रिकेटर दीप्ति शर्मा से पूछे। 2017 के महिला विश्व कप के फाइनल में भारतीय टीम को इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। दीप्ति शर्मा भी उस टीम में थीं। फाइनल में एक भी विकेट नहीं ले पाईं। बल्ले से भी सिर्फ 14 रन बने। दीप्ति शर्मा और भारतीय टीम ने 2017 की उस हार की कसर 2025 में पूरी कर दी। उस हार के आखिरकार 8 साल बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता और दीप्ति शर्मा उसकी सुपर स्टार रहीं। वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुनी गईं।

दीप्ति शर्मा ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में बताया है कि विश्व कप के लिए उनका और उनकी टीम का मंत्र क्या था। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में स्टार क्रिकेटर ने बताया कि हमने ठान लिया था कि आखिरी गेंद तक लड़ना है।

दीप्ति शर्मा ने बताया, 'हमने सुनिश्चित किया कि हमारी कड़ी मेहनत जाया न जाए। हमारा हमेशा से एक ही लक्ष्य था- कप जीतना। यह बहुत समय बाद आया। यह लिखा गया था कि यह भारत में होगा। हमने बस एक दूसरे को सपोर्ट किया।'

महिला विश्व कप 2025 को लेकर उन्होंने कहा, 'हमने कभी हार नहीं मानी। हमने हर मैच से सीखा। उदाहरण के तौर पर, हम 2017 विश्व कप का फाइनल नहीं जीत पाए थे लेकिन हमने उससे बहुत कुछ सीखा। हमने सीखा कि एक टीम के तौर पर कैसे खेलना है और दबाव की स्थितियों से कैसे निपटना है। हमने सीखा कि हम कहां पीछे हैं और हमें अभी और कितना आगे जाना है। हमने खुद से कहा कि हमें सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक बनना है। हमने फोकस किया कि एक टीम के तौर पर हमें क्या हासिल करना है। हमने हमेशा सोचा कि हमें आखिरी गेंद तक लड़ना है।'

विश्व कप जीत के बाद पब्लिक लाइफ में क्या बदलाव आया है, इस सवाल के जवाब में दीप्ति ने कहा कि लोग अब उन्हें पहचानते हैं। वह जहां भी जाती हैं, प्रशंसक सेल्फी के लिए उन्हें घेर लेते हैं। उन्होंने हाल का एक किस्सा भी बताया। दीप्ति शर्मा ने कहा, 'हाल ही में मुंबई में हम चाय और वडा पाव के लिए निकले थे। मैं मास्क पहनी थी लेकिन दुकानदार ने मुझे पहचान लिया। जब में पैसे देने लगी तो उसने लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि चाय और खाना उनकी तरफ से गिफ्त है। मैं पैसे देने के लिए जिद करती रही तब उसने कहा- आप देश के लिए अच्छा कर रही हैं और आपने हाल ही में वर्ल्ड कप जीता है। हम आपका पैसा नहीं चाहते हैं।'

