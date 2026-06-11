टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से कितनी ज्यादा है फीफा वर्ल्ड कप 2026 चैंपियन की प्राइज मनी? दिमाग चकरा जाएगा
FIFA World Cup 2026 Prize Money- फीफा वर्ल्ड कप 2026 की प्राइज मनी का ऐलान हो चुका है। 48 टीमों वाले इस टूर्नामेंट के लिए 6241 करोड़ रुपये की प्राइज मनी का ऐलान किया गया है। जो टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप से लगभग 60 गुना अधिक है।
फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज आज यानी गुरुवार 11 जून से होने जा रहा है। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की मेजबानी में इस साल टूर्नामेंट में कुल 48 टीमें हिस्सा लेने वाली है। टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले फीफा ने इस साल की प्राइज मनी का ऐलान कर दिया है, जो पिछली बार से काफी अधिक है। पिछला फीफा वर्ल्ड कप कतर में 2022 में खेला गया था। अर्जेंटीना उस दौरान चैंपियन बना था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की प्राइज मनी के मुकाबले 2026 में लगभग 50 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। जी हां, भारतीय रुपये के अनुसार इस साल फीफा वर्ल्ड कप 2026 की प्राइज मनी 6241 करोड़ रुपये रखी गई है, जो 655 मिलियन डॉलर है। वहीं 2022 में यही प्राइज मनी 440 मिलियन डॉलर थी।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले फीफा वर्ल्ड कप 2026 की प्राइज मनी में कितना अंतर?
टी20 वर्ल्ड कप 2026 की प्राइज मनी में फीफा वर्ल्ड कप 2026 की प्राइज मनी 60 गुना अधिक है। जी हां, 2026 टी20 वर्ल्ड कप भारत की मेजबानी में हुआ था, जिसे सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने जीतकर इतिहास रचा था। भारत बैक टू बैक टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश बना था, इसी के साथ भारत पहली ऐसी टीम भी थी जिसने अपने घर पर टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई हो।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 की कुल प्राइज मनी 11.25 मिलियन डॉलर थी, जिसमें से विजेता टीम इंडिया को 2.63 मिलियन डॉलर मिले थे, जो भारतीय रुपये के अनुसार 24.28 करोड़ रुपए बैठती है।
टी20 वर्ल्ड कप विजेता से ज्यादा कमाएगी फीफा वर्ल्ड कप में 48वें नंबर पर रहने वाली टीम
फीफा वर्ल्ड कप 2026 की कुल प्राइज मनी 655 मिलियन डॉलर है, जो भारतीय रुपये के अनुसार 6241 करोड़ रुपये बैठती है। 33वें से 48वें स्थान तक रहने वाली टीमों को 9-9 मिलियन डॉलर का इनाम मिलेगा, जो भारतीय रुपये के अनुसार 86 करोड़ रुपये बैठता है।
यह टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने वाली टीम इंडिया की प्राइज मनी की तुलना में तीन गुना से भी अधिक है। वहीं विजेता की प्राइज मनी में तो 19 गुना का हैरतअंगेज अंतर है।
वहीं फीफा वर्ल्ड कप 2026 की चैंपियन टीम को 50 मिलियन डॉलर यानी 476 करोड़ रुपये, उप-विजेता को 33 मिलियन डॉलर यानी 314 करोड़ रुपये मिलेंगे।
फीफा वर्ल्ड कप 2026 प्राइज मनी का बंटवारा
विजेता: 50 मिलियन डॉलर, 476 करोड़ रुपये
उपविजेता: 33 मिलियन डॉलर, 314 करोड़ रुपये
तीसरा स्थान: 29 मिलियन डॉलर, 276 करोड़ रुपये
चौथा स्थान: 27 मिलियन डॉलर, 257 करोड़ रुपये
5 से 8वें स्थान तक: 19 मिलियन डॉलर, 181 करोड़ रुपये
9 से 16वें स्थान तक: 15 मिलियन डॉलर, 143 करोड़ रुपये
17 से 32वें स्थान तक: 11 मिलियन डॉलर, 105 करोड़ रुपये
33से 48वें स्थान तक: 9 मिलियन डॉलर, 86 करोड़ रुपये
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें