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टीम इंडिया से नाता टूटने पर इमोशनल हुए कोच टी दिलीप, कहा- मेरे दिल में हमेशा रहेगा ये मेडल

By Md.Akram
लाइव हिन्दुस्तान
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फील्डिंग कोच टी दिलीप का टीम इंडिया के साथ कार्यकाल समाप्त हो गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर की है। वह करीब पांच साल तक टीम से जुड़े रहे और अनेक यागदार पलों के गवाब बने।

T Dilip
टी दिलीप

फील्डिंग कोच टी दिलीप का टीम इंडिया से नाता टूट गया है। उनका करीब पांच समाल का कार्यकाल समाप्त हो गया। वह पांच साल राष्ट्रीय टीम के साथ जुड़े रहे। वह नंबर 2021 में पहली बार सेटअप में आए थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने दिलीप की जगह सुभादीप घोष को भारतीय फील्डिंग कोच नियुक्त किया हैं। उनका पहला असाइनमेंट श्रीलंका टेस्ट सीरीज होगी, जो 15 अगस्त से शुरू होने जा रही। भारतीय टीम से अलग होने पर दिलीप ने लंबी-चौड़ी इमोशनल पोस्ट शेयर की है। फील्डिंग मेडल उनके दिल में हमेशा खास जगह रखेगा।

'शानदार सफर के लिए सही शब्द…'

दिलीप ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, ''पांच साल। इतने शानदार सफर के लिए सही शब्द ढूंढना मुश्किल है। जब मैं पहली बार इस सेटअप में आया तो मेरा एक ही इरादा था, हर एक दिन अपना शत प्रतिशत देना है। फील्डिंग हमेशा से मेरे पसंदीदा खेल में योगदान देने का मेरा तरीका रहा है। मैं इस टीम के सफर का हिस्सा बनने के लिए मिले मौका का शुक्रगुजार हूं। फील्डिंग मेडल हमेशा मेरे दिल में एक बहुत खास जगह रखेगा। ड्रेसिंग रूम में इसने जो उत्साह पैदा किया, जो मुस्कुराहट बिखेरी और खिलाड़ियों ने इसे जिस तरह महत्व दिया, वे यादें मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा।'' दिलीप ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय ड्रेसिंग रूप में 'बेस्ट फील्डर मेडल' देने की शुरुआत की थी, जिसकी काफी चर्चा रही।

'दोनों के साथ काम करके अच्छा लगा'

दिलीप के कार्यकाल के दौरान भारत ने 2024 और 2026 का वर्ल्ड कप जीता। भारत 2023 में वनडे वर्ल्ड कप और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 का उपविजेता रहा। वहीं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अपने नाम की और दो एशिया कप (2023 और 2025) पर कब्जा जमाया। दिलीप ने कहा, ''बीसीसीआई द्वारा मुझ पर भरोसा करने और मुझे इंडियन क्रिकेट की सेवा का मौका देने के लिए दिल से धन्यवाद। राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर को भी भरोसा जताने के लिए धन्यवाद। आप दोनों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा।''

‘योगदान देना मेरे लिए सौभाग्य की बात’

उन्होंने भारतीय कप्तानों का भी जिक्र किया। दिलीप ने आगे लिखा ''रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर आप में से हर एक के साथ काम करना और कप्तान के तौर पर आपके समय में योगदान देना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। हर खिलाड़ी, कोच और सपोर्ट स्टाफ के सदस्य का शुक्रिया। हमने साथ में जो यादें बनाई हैं, वे जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगी। यह चैप्टर खत्म हो रहा है लेकिन मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा कि पांच यादगार सालों तक मुझे इंडिया का बैज पहनने का सम्मान मिला। सफर जारी है।''

Md.Akram

लेखक के बारे में

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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