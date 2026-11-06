रोहित शर्मा और विराट कोहली के कायल हुए फील्डिंग कोच, कहा- उनका अनुभव टीम के लिए फायदेमंद
भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच सुभादीस घोष ने दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली के अनुभव और पिछले मैच में की गई फील्डिंग की जमकर सराहना की है और इसे टीम के लिए फायदेमंद बताया है।
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में जीत के बाद भारतीय फील्डिंग कोच सुभादीप घोष ने मैदान पर टीम के बेहतरीन प्रदर्शन की तारीफ की। उन्होंने बताया कि कैसे खेल को पहले से भांप लेने की क्षमता विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा के अनुभव को टीम के लिए फायदेमंद बताया है।
दूसरे वनडे से पहले बात करते हुए घोष ने विपक्षी टीम को लगभग 180 रन पर रोकने के लिए भारतीय टीम के अनुशासित प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने इसका श्रेय कसी हुई गेंदबाजी और शानदार फील्डिंग के मिले-जुले प्रयासों को दिया।
दूसरे मैच से एक दिन पहले उन्होंने कहा, "हमने पहले वनडे में अच्छा प्रदर्शन किया। हमने कुछ बेहतरीन कैच पकड़े, विकेट लिए और साथ ही शानदार ग्राउंड फील्डिंग भी की।" घोष ने आगे कहा, “टीम की ऊर्जा बहुत अच्छी थी। जब आप विपक्षी टीम को 180 रन के आसपास रोकते हैं, तो यह न केवल अच्छी गेंदबाजी, बल्कि बेहतरीन फील्डिंग को भी दर्शाता है।”
विराट कोहली के बारे में ये कहा
घोष ने विशेष रूप से फील्डिंग की स्थिति के अनुभव और खेल को समझने की क्षमता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे अनुभवी स्टार विराट कोहली हमेशा खेल की स्थितियों को दूसरों से पहले भांप लेते हैं। उन्होंने समझाया, “मुझे लगता है कि खेल को पहले से भांप लेना बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी खास फील्डिंग पोजीशन पर जितना अधिक समय बिताते हैं, खेल को समझने में आप उतने ही बेहतर होते जाते हैं।” उन्होंने आगे कहा, "विराट ने कई बार कवर और पॉइंट पर फील्डिंग की है, इसलिए उन्हें पता होता है कि गेंद किस दिशा में जाएगी और बल्ले से लगने के बाद वह कैसे आगे बढ़ेगी। वह बाकी खिलाड़ियों की तुलना में स्थिति को थोड़ा जल्दी समझ लेते हैं और यह उनके खेल में साफ दिखाई देता है।"
रोहित शर्मा की फुर्ती की तारीफ की
इसी तरह उन्होंने पहले मैच में एक अहम रन-आउट के दौरान रोहित शर्मा की फुर्ती की भी तारीफ की। आईसीसी के अनुसार, लेग साइड की तरफ गई एक हल्की गेंद को पकड़ते हुए, रोहित ने मिड-विकेट से तेजी से गेंद की ओर झपट्टा मारा और एक सटीक अंडरआर्म थ्रो के जरिए डेरिल मिशेल को रन-आउट कर दिया। घोष ने कहा, "जहां तक रोहित की बात है, मुझे लगता है कि उन्होंने उस रन-आउट के दौरान पहले ही भांप लिया था कि गेंद स्क्वायर लेग की तरफ जाएगी।" "वह सीधे नहीं चल रहा था; वह पहले से ही थोड़ा स्क्वायर लेग की तरफ खिसक रहा था। इस तरह पहले से अंदाजा लगा लेने की वजह से वह अपनी स्किल को एकदम सही तरीके से अंजाम दे पाया। आप किसी खास पोजीशन से जितना ज्यादा वाकिफ होते हैं, उतनी ही जल्दी आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। यही बात फर्क पैदा करती है, जो टीम के लिए फायदेमंद है।''
अलग-अलग मैदानों पर हालात अलग-अलग होते हैं, इसलिए फील्डिंग कोच ने दौरे के दौरान जल्दी ढलने (एडैप्टेबिलिटी) की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि तेज फुटवर्क और मैदान की जगह की समझ (स्पेशियल अवेयरनेस) भारत की तैयारियों का अहम हिस्सा हैं। “जब आप अलग-अलग देशों का दौरा करते हैं, तो नए हालात के हिसाब से खुद को ढालना हमेशा एक चुनौती होती है।" मैदान का आकार अलग-अलग हो सकता है, मौसम ठंडा हो सकता है; ये ऐसी बातें हैं जिन पर हम ड्रेसिंग रूम में अक्सर चर्चा करते हैं। मैदान के आकार को देखते हुए, जब आप किसी खास पोजीशन पर फील्डिंग कर रहे हों, तो बल्लेबाजों पर नजर रखना और यह समझना जरूरी हो जाता है कि बाउंड्री रोप कहां है। आपका पहला कदम बहुत अहम होता है, क्योंकि इससे आप एंगल को कम कर सकते हैं और मैदान को ज्यादा बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं।"
आने वाले मैच से पहले फील्डिंग कोच ने पूरी टीम में हर तरह के हालात के हिसाब से ढलने वाली मानसिकता (एडैप्टेबल माइंडसेट) बनाए रखने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, “ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन के मामले में, सब कुछ आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। मैं हमेशा सही मानसिकता रखने की अहमियत पर जोर देता हूं - चाहे वह व्यक्तिगत स्तर पर हो या पूरी टीम के तौर पर।”
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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