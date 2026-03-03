छक्कों की रेस में युवाओं का दबदबा! अभिषेक शर्मा हैं नंबर 1, डेवाल्ड ब्रेविस ने आंद्रे रसेल को पछाड़ा
अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में छक्कों का अर्धशतक पूरा करने वाले क्रिकेटर हैं। लिस्ट में तीसरे नंबर पर डेवाल्ड ब्रेविस ने कब्जा कर लिया है और आंद्रे रसेल को पीछे छोड़ दिया है।
T20I क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 50 छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम अभिषेक शर्मा का आता है। छक्कों के सुल्तान अभिषेक शर्मा फुल मेंबर्स नेशन्स टीम के बने हुए हैं। उनसे कम गेंदबाजों में किसी भी बल्लेबाज ने टी20आई क्रिकेट में 50 छक्के नहीं जड़े हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका के बेबी एबी कहे जाने वाले डेवाल्ड ब्रेविस आ गए हैं। उन्होंने आंद्रे रसेल जैसे दिग्गज को पीछे छोड़ दिया है।
जिम्बाब्वे के खिलाफ हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के मैच में साउथ अफ्रीका के इस बल्लेबाज ने कमाल की पारी खेली। 18 गेंदों में डेवाल्ड ब्रेविस ने साउथ अफ्रीका के लिए जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 चौके और 4 छक्कों की मदद से 42 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 233.33 का था। इसी दौरान टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 छक्के भी डेवाल्ड ब्रेविस ने पूरे किए। हालांकि, वे अभिषेक शर्मा और एविन लुईस से पीछे रह गए।
अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में फुल मेंबर्स टीम के खिलाड़ी के तौर पर सबसे कम गेंदों में 50 छक्के जड़े हुए। उन्होंने महज 331 गेंदों में 50 छक्के पूरे किए थे। वेस्टइंडीज के एविन लुईस को 366 गेंदें 50 छक्कों तक पहुंचने में लगी थीं। वहीं, डेवाल्ड ब्रेविस ने 388 गेंदों में छक्कों का अर्धशतक पूरा किया है। वे तीसरे ही ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने फुल मेंबर्स नेशनल के खिलाड़ी के तौर पर 400 से कम गेंदों में 50 छक्के पूरे किए हैं। लिस्ट में चौथे नंबर पर आंद्रे रसेल हैं, जिन्होंने वेस्टइंडीज के लिए 409 गेंदों में 50 छक्के जड़े थे। अफगानिस्तान के हजरतुल्लाह जजई ने 492 गेंदों में छक्कों का अर्धशतक पूरा किया हुआ है।
T20I में सबसे कम गेंदों में 50 छक्के तक पहुंचने वाले खिलाड़ी (फुल मेंबर्स)
331 - अभिषेक शर्मा
366 - एविन लुईस
388 - डेवाल्ड ब्रेविस*
409 - आंद्रे रसेल
492 - हजरतुल्लाह जजई
