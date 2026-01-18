स्वच्छ शहर में 'जहरीले' पानी का डर? कप्तान शुभमन गिल साथ लाए हैं 3 लाख का वॉटर प्यूरीफायर!
इंदौर में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जाना है और शुभमन गिल इस मुकाबले के लिए अपने साथ एक वॉटर प्यूरीफायर लेकर गए हैं, जो सादा पानी ही नहीं, बल्कि पैकेज्ड वॉटर को भी प्यूरीफाई करता है।
इंदौर के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जाना है। भारतीय टीम इस मुकाबले के लिए पहले ही पहुंच चुकी है, क्योंकि रविवार 18 जनवरी को ये मैच खेला जाना है। कप्तान शुभमन गिल भी टीम के साथ ही पहुंचे हैं, लेकिन उनकी चर्चा इसलिए ज्यादा हो रही है, क्योंकि वे एक ऐसा वॉटर प्यूरीफायर अपने साथ लेकर आए हैं, जिसकी कीमत 3 लाख रुपये हैं। इतना ही नहीं, ये ऐसा एक वॉटर प्यूरीफायर सिस्टम है, जो सादा पानी ही नहीं, बल्कि आरओ और पैकेज्ड वॉटर को भी प्यूरीफाई कर देता है। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन यहां अब जहरीले पानी का भी खौफ है।
दरअसल, शुभमन गिल की इस मशीन की चर्चा इसलिए हो रही है, क्योंकि इंदौर शहर के एक इलाके में जल संदूषण यानी वॉटर कंटेमिनेशन का केस आया था, जिसमें दर्जनों लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में शुभमन गिल की वॉटर प्यूरीफिकेशन वाली मशीन चर्चा का केंद्र बनी हुई है। वैसे तो टीम इंडिया जिस शहर में ट्रेवल करती है, उस शहर के बेस्ट होटल्स को ठहरने के लिए चुनती है। हालांकि, शुभमन गिल फिर भी अपने स्वास्थ्य को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। हो सकता है कि ये सिर्फ इंदौर नहीं, बल्कि भारत में हर शहर में वे इस मशीन के साथ ट्रेवल करें। शायद कप्तान बनने के बाद उन्होंने कुछ ज्यादा ही अपने निजी स्वास्थ्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। वैसे विराट कोहली का भी पानी के प्रति प्यार किसी से छिपा नहीं है। वे अक्सर ब्लैक वॉटर पीते नजर आते हैं।
इतना ही नहीं, पिछले काफी समय से टीम इंडिया के साथ एक शेफ चलता है, जो अलग-अलग खिलाड़ियों की डाइट के अनुसार खाना तैयार करता है। खिलाड़ियों को अच्छी डाइट उनके अच्छी फिटनेस के लिए मिले, इसके लिए बीसीसीआई हर मैच के लिए एक शेफ भेजती है, जो होटल में ही रहकर खिलाड़ियों के लिए खाना तैयार करते हैं। इससे साफ होता है कि जितने खिलाड़ी अपनी सेहत को लेकर जागरुक हैं, उतनी ही बीसीसीआई भी खिलाड़ियों का साथ देती है। सीरीज की बात करें तो ये 1-1 की बराबरी पर है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ये आखिरी वनडे सीरीज है और फिर 5 महीने के बाद भारतीय टीम का कोई वनडे इंटरनेशनल मैच होगा।