भारत से कुटने पर भी फातिमा सना की हेकड़ी नहीं हुई कम, PAK कप्तान ने कहा- अगर इस स्कोर पर रोकते…

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदा। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लगातार 12वां वनडे जीता है। भारत के हाथों हार के बाद पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने अजीब बयान दिया।

पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना की आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारत के हाथों कुटाई के बावजूद हेकड़ी कम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने भारत को 200 के स्कोर से अंदर रोका होता तो रिजल्ट अलग होता। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने 248 का टारगेट देने का बाद पाकिस्तान को 43 ओवर में 159 रनों पर ढेर किया। भारत ने कोलंबो के मैदान पर 88 रनों से विजयी परचम फहराया। यह भारत की वर्ल्ड कप में चिर प्रतिद्विंदी पाकिस्तान के खिलाफ पांचवीं और वनडे में लगातार 12वीं जीत है। पाकिस्तान महिला वनडे क्रिकेट में भारत से कभी नहीं जीता है। सना ने हाई-वोल्टेज मैच से पहले कहा था कि रिकॉर्ड टूटने के लिए होते हैं लेकिन भारत ने पाकिस्तान के एक बार फिर परखच्चे उड़ा दिए।

भारत के खिलाफ करारी हार के बाद 23 वर्षीय फातिमा सना ने कहा, ''पावरप्ले में हमने काफी रन लुटाए, एक्स्ट्रा रन भी।। डेथ ओवरों में भी यही हाल रहा। जब ​​मैंने गेंदबाजी की तो लगा कि गेंद सीम हो रही है। डायना बेग (10 ओवर में 69 रन देकर चार विकेट) सीम और स्विंग को लेकर थोड़ी कंफ्यूज थीं। मैं उन्हें लगातार यही बता रही थी। मुझे लगता है कि वह अगले मैच में ठीक रहेंगी। अगर हम भारत को 200 के अंदर रोक लेते तो यह हमारे लिए अच्छा स्कोर होता। मेरा अब भी मानना ​​है कि आज की हमारी बैटिंग लाइनप अच्छी थी क्योंकि टॉप-5 में प्योर बल्लेबाज हैं। उन्हें आगे आकर बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है। बल्लेबाजी में हमें लंबी साझेदारियों करनी होंगी और परिस्थितियों का आकलन करते हुए उसके अनुसार ढलना होगा।''