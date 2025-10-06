Fatima Sana's arrogance did not diminish after India Crush Pakistan captain says If we restricted them under 200 भारत से कुटने पर भी फातिमा सना की हेकड़ी नहीं हुई कम, PAK कप्तान ने कहा- अगर इस स्कोर पर रोकते…, Cricket Hindi News - Hindustan
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदा। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लगातार 12वां वनडे जीता है। भारत के हाथों हार के बाद पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने अजीब बयान दिया।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 12:38 AM
पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना की आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारत के हाथों कुटाई के बावजूद हेकड़ी कम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने भारत को 200 के स्कोर से अंदर रोका होता तो रिजल्ट अलग होता। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने 248 का टारगेट देने का बाद पाकिस्तान को 43 ओवर में 159 रनों पर ढेर किया। भारत ने कोलंबो के मैदान पर 88 रनों से विजयी परचम फहराया। यह भारत की वर्ल्ड कप में चिर प्रतिद्विंदी पाकिस्तान के खिलाफ पांचवीं और वनडे में लगातार 12वीं जीत है। पाकिस्तान महिला वनडे क्रिकेट में भारत से कभी नहीं जीता है। सना ने हाई-वोल्टेज मैच से पहले कहा था कि रिकॉर्ड टूटने के लिए होते हैं लेकिन भारत ने पाकिस्तान के एक बार फिर परखच्चे उड़ा दिए।

भारत के खिलाफ करारी हार के बाद 23 वर्षीय फातिमा सना ने कहा, ''पावरप्ले में हमने काफी रन लुटाए, एक्स्ट्रा रन भी।। डेथ ओवरों में भी यही हाल रहा। जब ​​मैंने गेंदबाजी की तो लगा कि गेंद सीम हो रही है। डायना बेग (10 ओवर में 69 रन देकर चार विकेट) सीम और स्विंग को लेकर थोड़ी कंफ्यूज थीं। मैं उन्हें लगातार यही बता रही थी। मुझे लगता है कि वह अगले मैच में ठीक रहेंगी। अगर हम भारत को 200 के अंदर रोक लेते तो यह हमारे लिए अच्छा स्कोर होता। मेरा अब भी मानना ​​है कि आज की हमारी बैटिंग लाइनप अच्छी थी क्योंकि टॉप-5 में प्योर बल्लेबाज हैं। उन्हें आगे आकर बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है। बल्लेबाजी में हमें लंबी साझेदारियों करनी होंगी और परिस्थितियों का आकलन करते हुए उसके अनुसार ढलना होगा।''

वहीं, भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने पाकिस्तान को रौंदने के बाद कहा, ''जीत से बहुत खुश हूं। यह एक अहम जीत थी। हमारी गेंदबाजी शानदार रही और क्रांति गौड़ ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। रेणुका शर्मा ने भी उनका अच्छा साथ दिया।'' उन्होंने कहा, ''हमने कई मौके बनाए, कुछ कैच छोड़े भी, लेकिन जीत से खुशी मिली।'' पिच के बारे में हरमनप्रीत ने कहा, ''बल्लेबाजी करना आसान नहीं था। हमारा लक्ष्य था लंबी साझेदारी निभाना और ज्यादा से ज्यादा रन बनाना। बारिश की वजह से पिच थोड़ी धीमी थी।'' उन्होंने कहा, ''हमने सोचा विकेट बचाए रखें फिर अंत में रिचा ने हमें 30 अहम रन दिए। फिलहाल जीत से बहुत संतुष्ट हूं। जब हम भारत लौटेंगे तो इस लय को बनाए रखना चाहेंगे। हमें वहां की पिचों का अंदाजा है और उम्मीद है कि सही संयोजन पर काम कर पाएंगे।'' भारत को टूर्नामेंट में तीसरे मैच में साउथ अफ्रीका (9 अक्टूबर, विशाखापट्टनम) से भिड़ना है।

