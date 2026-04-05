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IPL इतिहास की सबसे तेज गेंदें; अशोक शर्मा 154.2 की स्पीड के साथ नहीं बना पाए टॉप-5 में जगह, ये 2 भारतीय लिस्ट में

Apr 05, 2026 10:05 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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गुजरात टाइटंस के अशोक शर्मा ने अपनी तेज गेंदबाजी का जौहर शनिवार, 4 अप्रैल को पूरी दुनिया को दिखाया। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हुए मुकाबले में उन्होंने ध्रुव जुरेल के खिलाफ 154.2 KMPH की स्पीड से गेंद डाली।

IPL इतिहास की सबसे तेज गेंदें; अशोक शर्मा 154.2 की स्पीड के साथ नहीं बना पाए टॉप-5 में जगह, ये 2 भारतीय लिस्ट में

गुजरात टाइटंस के अशोक शर्मा ने अपनी तेज गेंदबाजी का जौहर शनिवार, 4 अप्रैल को पूरी दुनिया को दिखाया। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हुए मुकाबले में उन्होंने ध्रुव जुरेल के खिलाफ 154.2 KMPH की स्पीड से गेंद डाली। यह आईपीएल 2026 की अब तक की सबसे तेज गेंद है। हालांकि इस शानदार स्पीड के बावजूद अशोक आईपीएल इतिहास की सबसे तेज टॉप-5 गेंदों में अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। इस लिस्ट में तीन विदेशी और दो भारतीय खिलाड़ी शामिल है। टॉप पर जो विदेशी खिलाड़ी बैठा है, वह इस रिकॉर्ड पर पिछले 15 सालों से राज कर रहा है, मगर आज तक उसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है।

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शॉन टेट ने डाली आईपीएल इतिहास की सबसे तेज गेंद

ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज शॉन टेट के नाम आईपीएल इतिहास की सबसे तेज गेंद डालने का रिकॉर्ड है। यह कारनामा उन्होंने दिल्ली की टीम के खिलाफ 2011 में किया था। शॉन टेट ने उस दौरान 157.71 KMPH की स्पीड से गेंद डाली थी। 2022 में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्युसन उनके रिकॉर्ड के नजदीक पहुंचे, मगर वह शॉन टेट का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए।

लॉकी फर्ग्युसन ने आईपीएल 2022 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 157.30 KMPH की स्पीड से एक गेंद डाली थी। वह मात्र 0.41 KMPH के मार्जन से शॉन टेट का यह रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए थे।

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उमरान मलिक और मयंक यादव लिस्ट में शुमार

आईपीएल इतिहास की सबसे तेज गेंद डालने वाले टॉप-5 गेंदबाजों में 2 भारतीय -उमरान मलिक और मयंक यादव- का नाम शामिल है। उमरान मलिक ने आईपीएल 2022 में ही 157 KMPH की स्पीड से गेंद डाली थी। वह भी शॉट टेट को पछाड़ने से कुछ मार्जन से ही चूक गए थे। उमरान मलिक बतौर भारतीय आईपीएल में सबसे तेज गेंद डालने वाले खिलाड़ी हैं।

वहीं मयंक यादव ने 2024 आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 156.70 KMPH की स्पीड से गेंद डाली थी।

लिस्ट में 5वां और आखिरी नाम साउथ अफ्रीका के एनरिक नॉर्खिया का है, उन्होंने 2020 आईपीएल में 156.22 KMPH की स्पीड से गेंद डाली थी।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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