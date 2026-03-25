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IPL 2026: इतने ज्यादा तेज गेंदबाज क्यों हो रहे हैं चोटिल? RCB के अधिकारी ने बताई वजह

Mar 25, 2026 07:54 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आरसीबी को खुद शुरुआती मैचों में जोश हेजलवुड की सर्विस नहीं मिल पाएगी, जो चोट से उबर रहे हैं। RCB के क्रिकेट डायरेक्टर मो बोबट का मानना ​​है कि यह स्थिति बढ़ते हुए व्यस्त क्रिकेट कैलेंडर के तनाव को दिखाती है।

IPL 2026: इतने ज्यादा तेज गेंदबाज क्यों हो रहे हैं चोटिल? RCB के अधिकारी ने बताई वजह

IPL 2026 से पहले अगर सबसे ज्यादा चोट किसी वर्ग के खिलाड़ियों को लगी है तो वह तेज गेंदबाज हैं। लिस्ट में अब तक जसप्रीत बुमराह का नाम भी शामिल हो गया है, जो बीसीसीआई के बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पहुंचे हैं। हालांकि, उनको गंभीर चोट नहीं है और वे आईपीएल में खेलेंगे, लेकिन आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे तेज गेंदबाज हैं, जो या तो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं या फिर शुरुआती मैचों का हिस्सा नहीं होंगे। इसके पीछे की असल वजह क्या है? ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के एक अधिकारी ने बताई है।

आरसीबी को खुद शुरुआती मैचों में जोश हेजलवुड की सर्विस नहीं मिल पाएगी, जो चोट से उबर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के ही पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क भी पहले कुछ मैचों को मिस करने वाले हैं। नैथन एलिस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। ऐसे में RCB के क्रिकेट डायरेक्टर मो बोबट का मानना ​​है कि यह स्थिति बढ़ते हुए व्यस्त क्रिकेट कैलेंडर के तनाव को दिखाती है।

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उन्होंने मंगलवार (24 मार्च) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मुझे लगता है कि यह शायद व्यस्त क्रिकेट शेड्यूल का लक्षण है, है ना? हम में से जो भी क्रिकेट को फॉलो करते हैं, वे जानते हैं कि यह कितना मुश्किल है। घरेलू लेवल पर, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर भी। इसलिए यह आइडियल नहीं है। यह उन टीमों के लिए सही नहीं है जो इस आखिरी स्टेज में प्लेयर्स खो रही हैं, क्योंकि इससे आपकी प्लानिंग पर असर पड़ता है। इसलिए मैं उन सभी टीमों के साथ हमदर्दी रखता हूं, जो इससे गुजर रही हैं। मेरा मतलब है, यह आसान नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे नजरिए से, हम बस इसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "हम बस इतना ही कर सकते हैं। हम इंटरनेशनल बिल्डिंग बॉडीज के साथ बहुत करीब से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हमारी मेडिकल टीम बहुत अच्छी है। वे हमेशा खिलाड़ियों और दूसरी बिल्डिंग बॉडी मेडिकल टीमों से बातचीत करते रहते हैं। मेरे और एंडी (फ्लावर, हेड कोच) के ज्यादातर बॉडीज, हेड कोच या डायरेक्टर्स के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो आप बस बातचीत के रास्ते खुले रखने की कोशिश करते हैं ताकि भरोसा बना रहे।"

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बोबट ने आगे कहा, "जोश हेजलवुड इसका एक अच्छा उदाहरण हैं। अगर पिछले साल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे वैसे रिश्ते नहीं होते, तो शायद हम उस तरह से वापस भी नहीं आ पाते जैसा हमने किया। इसलिए मेरा हमेशा से यही माइंडसेट रहा है कि आप बस जितना हो सके कंट्रोल करने की कोशिश करें। सच में अच्छे रिश्ते और खुली बातचीत करने की कोशिश करें, लेकिन हां, यह मुश्किल है और मुझे यकीन है कि यह उन टीमों के लिए चैलेंजिंग है जिन्होंने अपने खिलाड़ी खो दिए हैं। मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि यह एक कंजेस्टेड शेड्यूल है।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

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स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
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