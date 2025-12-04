हार्दिक पांड्या को लेकर फैंस में ऐसी दीवानगी कि मुश्ताक ट्रॉफी के मैच की जगह बदलनी पड़ गई!
भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को देखने के लिए जबरदस्त भीड़ को देखते हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के आयोजकों को मैच की जगह ही बदलनी पड़ गई। बृहस्पतिवार को हैदराबाद के जिमखाना मैदान में हार्दिक पांड्या की टीम बड़ौदा का गुजरात के साथ मैच होना था। सुरक्षा की दृष्टि से मैच को राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में स्थानांतरित करना पड़ा। बड़ौदा ने इस मैच में आठ विकेट से जीत दर्ज की।
हार्दिक की मौजूदगी के कारण अप्रत्याशित भीड़ और सुरक्षा चिंताओं की वजह से यह फैसला लिया गया। भारतीय हरफनमौला का चोट से उबरने के बाद यह दूसरा प्रतिस्पर्धी मैच था। वह आगामी पांच मैचों की टी20 श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की जर्सी में नजर आएंगे जो नौ दिसंबर से कटक में शुरू होगी।
अधिकारियों ने पुष्टि की कि टीम होटल, अभ्यास नेट्स और टिकट काउंटरों के आसपास असामान्य रूप से बड़ी भीड़ देखी गई जो घरेलू मैच के दर्शकों की सामान्य संख्या से कहीं अधिक थी।
आयोजन समिति के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, ‘दर्शकों की संख्या और दर्शकों की आवाजाही हमारे अनुमान से बहुत अधिक थी। सुरक्षा और मैच संचालन को सुचारू रखने के लिए हमने मैच को राजीव गांधी स्टेडियम में स्थानांतरित करने का फैसला किया।’
पंजाब के खिलाफ नाबाद 77 रन ठोकने के बाद हार्दिक ने गुजरात के खिलाफ 10 रन बनाए और एक विकेट हासिल किया।