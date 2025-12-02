बार-बार सिक्योरिटी को चकमा देकर हार्दिक पांड्या से मिले फैंस, ऑलराउंडर ने जीता दिल; वीडियो वायरल

संक्षेप: बड़ौदा और पंजाब के बीच सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मुकाबले के दौरान भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के साथ सेल्फी लेने के लिए कई फैंस ने सुरक्षा घेरा तोड़ा। सुरक्षाकर्मियों को फैंस को पकड़ने और उन्हें मैदान से बाहर निकालने के लिए संघर्ष करना पड़ा।

हार्दिक पांड्या ने मंगलवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपने हरफनमौला प्रदर्शन से बड़ौदा को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। हार्दिक सितंबर के बाद पहली बार प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलने उतरे थे। बड़ौदा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के एलीट ग्रुप सी मुकाबले में पंजाब को पांच गेंदें शेष रहते सात विकेट से हराया। इस मैच के दौरान हार्दिक पांड्या से मिलने के लिए फैंस ने कई बार सुरक्षा घेरा तोड़ा और मैदान के अंदर घुस गए। हालांकि हार्दिक पांड्या ने फैंस को निराश नहीं किया है और उनकी मांगे पूरी की।

हार्दिक पांड्या से मिलने के लिए फैंस ने कई बार सिक्योरिटी को चकमा दिया और स्टार क्रिकेटर के पास पहुंचे। हार्दिक के पास कई बार फैंस पहुंचे। इस दौरान एक फैन हार्दिक से गले मिला, जबकि अन्य फोटो या वीडियो लेते हुए दिखे। बैटिंग और बॉलिंग के दौरान फैंस हार्दिक से मिलने पहुंचे। हालांकि हर बार सिक्योरिटी ने फैन को खिलाड़ियों से दूर किया। भारतीय हरफनमौला हार्दिक पांड्या ने दो महीने बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में शानदार वापसी करते हुए नाबाद 77 रन बनाये जिसकी मदद से बड़ौदा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ग्रुप सी के मैच में पंजाब को सात विकेट से हराया ।

पांड्या ने 42 गेंद में सात चौकों और चार छक्कों की मदद से यह पारी खेली। पंजाब ने 20 ओवर में आठ विकेट पर 222 रन बनाये थे जिसमें भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के 19 गेंद में 50 रन शामिल है। पांड्या की पारी के दम पर बड़ौदा ने 19.1 ओवर में तीन विकेट पर 224 रन बनाये । सितंबर में दुबई में एशिया कप सुपर फोर्स में श्रीलंका के खिलाफ खेलने के बाद पंड्या का यह पहला प्रतिस्पर्धी मैच था । उन्होंने चार ओवर गेंदबाजी करके 52 रन दिये और एक विकेट भी लिया।