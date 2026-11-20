‘उस्मान ख्वाजा हैं सबसे बड़े गद्दार, साथी खिलाड़ियों को उन्होंने बेच दिया है’, पूर्व कप्तान का बयान
उस्मान ख्वाजा सबसे बड़े गद्दार हैं, जिन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों को बेच दिया है। ये बात साउथ अफ्रीका की टीम के पूर्व कप्तान फैनी डिविलियर्स ने कही है। उन्होंने कहा है कि वे 8 साल से क्यों चुप थे?
उस्मान ख्वाजा को साउथ अफ्रीका की टीम के पूर्व कप्तान फैनी डिविलियर्स ने सबसे बड़ा गद्दार बताया है। 2018 की बॉल टैंपरिंग कॉन्ट्रोवर्सी को फिर से जिंदा करने वाले ख्वाजा ही हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मकथा 'सब्र' में साउथ अफ्रीका के दौरे पर 8 साल पहले हुए सैंडपेपर कांड पर खुलासा किया था कि सिर्फ 3 खिलाड़ियों (कैमरन बैनक्रॉफ्ट, स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर) को ही नहीं, बल्कि पूरी टीम को इसके बारे में पता था। इस पर बवाल मचा हुआ है। मिचेल स्टार्क से लेकर पैट कमिंस और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भी बयान देना पड़ा है।
इतना ही नहीं, कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने पूरी सच्चाई भी उगल दी है कि साउथ अफ्रीका में क्या कुछ हुआ था। इससे पैट कमिंस की कप्तानी पर भी अब खतरा है, क्योंकि वे भी इस टेस्ट मैच का हिस्सा थे। हालांकि, उन्होंने कहा है कि उन्हें बॉल टैंपरिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन बैनक्रॉफ्ट ने कहा है कि सभी गेंदबाजों को पता था कि गेंद के साथ क्या हो रहा है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसके लिए एक फोरम बनाया है, जहां खिलाड़ी अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन किसी को कोई सजा नहीं मिलेगी।
अपनी किताब में बॉल टैंपरिंग कांड का खुलासा करने के लिए उस्माना ख्वाजा पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आठ साल इस पर बात नहीं की थी, लेकिन अब कहा है कि पूरी टीम को इस घटना की मिलकर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी मैथ्यू हेडन और इयान हीली भी इस मामले ख्वाजा के खिलाफ प्रतिक्रिया दे चुके हैं। वहीं, अब फैनी डिविलियर्स ने ख्वाजा पर बड़ा आरोप लगाया कि उन्हें इतना समय क्यों इस मुद्दे को पब्लिक में लाने में लगा।
'ख्वाजा सबसे बड़े गद्दार'
डिविलियर्स ने 91.3 स्पोर्ट्सएफएम से कहा, "मैं रिकॉर्ड पर यह कहना चाहता हूं कि ख्वाजा शायद सबसे बड़े गद्दार हैं, जिन्हें मैंने क्रिकेट में, किताबों में पढ़ा है और क्रिकेट में, पिछले 40-50 सालों में खेल देखते हुए देखा है।" उन्होंने आगे कहा, "उसने हर वो कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा है जिसके बारे में कोई सोच सकता है। उसने अपने साथी खिलाड़ियों को बेच दिया है।"
उन्होंने आगे कहा, "यह सही या गलत की बात नहीं है। जो गलत हुआ है, उसे पहले ही हैंडल किया जा चुका है। यह पहले से ही ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का हिस्सा रहा है और यह दुख की बात है कि ऐसा हुआ, लेकिन इस आदमी ने सब कुछ फिर से सामने ला दिया है। उसने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को फिर से बदनाम कर दिया है। दोस्ती को तोड़ना। टीम के अंदर जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है। उसने हर वो गलत काम किया है, जिसके बारे में कोई सोच सकता है।"
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