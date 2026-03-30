फखर जमां को बॉल टैंपरिंग के लिए झेलना पड़ेगा बैन, शाहीन अफरीदी और हारिस राउफ की भी लगेगी लंका?
पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल को शुरू हुए चार दिन हुए हैं और एक बड़ा कांड सामने आ चुका है, जो कि बॉल टैंपरिंग है। इसके लिए एक खिलाड़ी को दोषी भी पाया गया है, जबकि दो खिलाड़ी बचते नजर आ रहे हैं।
पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल के 2026 के सीजन की शुरुआत 26 मार्च से हुई और 29 मार्च की रात को एक बड़ा कांड भी इस लीग में हो गया। इस कांड से इस लीग ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी बेइज्जती हुई है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि पीएसएल में बॉल टैंपरिंग का मामला सामने आया है। इसके लिए एक खिलाड़ी को दोषी भी पाया गया है, जिस पर कम से कम एक मैच या ज्यादा से ज्यादा दो मैच का बैन लगने की पूरी संभावना है। इसके अलावा दो और खिलाड़ी भी इसकी जद में हैं, जो अभी तक बरी हैं, लेकिन अगले 48 घंटे में उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात सामने आ सकती है।
दरअसल, पीएसएल 2026 का छठा मैच लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के बीच खेला गया, जिसके आखिरी ओवर से पहले लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी और गेंदबाज हारिस राउफ ने मिलकर फखर जमां से बॉल टैंपरिंग कराई। इसका वीडियो भी सामने आ गया है। इसी वजह से पांच रन की पेनल्टी मैच में ही लाहौर की टीम पर लगी थी, जिसका खामियाजा उन्होंने भुगता और टीम को हार मिली, क्योंकि जहां 14 रन डिफेंड करने थे कराची किंग्स को तो 5 रन की पेनल्टी के बाद सिर्फ 9 रन ही डिफेंड करने को मिले और कराची की टीम जीत गई।
जो वीडियोज सामने आए हैं। उसमें साफ लग रहा है कि फखर जमां ने गेंद की कंडीशन को बदला है। वे गेंद को अपने हाथ में लेते हैं और अपने नाखूनों से गेंद को खुरचते हैं। ये करतूत उनकी कैमरे में कैद हो गई और थर्ड अंपायर ने मैच को रोककर मैदानी अंपायरों को जानकारी दी। कुछ देर खेल रुका और फिर पांच रन की पेनल्टी लाहौर की टीम पर लगी। जब फखर जमां इस करतूत को अंजाम दे रहे थे तो उस समय उनके पास कप्तान शाहीन अफरीदी और हारिस राउफ भी थे तो जाहिर है कि इनका नाम भी इस बॉल टैपरिंग कांड में आना चाहिए था।
हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें बताया गया है कि फखर जमां को बॉल टैंपरिंग के लिए लेवल 3 का दोषी पाया गया है। इसमें एक से दो मैच के बैन की सजा है। इस पर मैच रेफरी अगले 48 घंटे में अपना फैसला सुनाएंगे। हालांकि, सवाल वही है कि सिर्फ फखर को ही क्यों दोषी माना जा रहा है। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस राउफ भी इसके लिए जिम्मेदार होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इस हरकत को अंजाम दिया गया है, उसमें साफ लगता है कि इसमें कप्तान और गेंदबाज का भी कंसेंट हैं। इन तीनों को ही सजा मिलनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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