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फखर जमां को बॉल टैंपरिंग के लिए झेलना पड़ेगा बैन, शाहीन अफरीदी और हारिस राउफ की भी लगेगी लंका?

Mar 30, 2026 11:00 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल को शुरू हुए चार दिन हुए हैं और एक बड़ा कांड सामने आ चुका है, जो कि बॉल टैंपरिंग है। इसके लिए एक खिलाड़ी को दोषी भी पाया गया है, जबकि दो खिलाड़ी बचते नजर आ रहे हैं। 

फखर जमां को बॉल टैंपरिंग के लिए झेलना पड़ेगा बैन, शाहीन अफरीदी और हारिस राउफ की भी लगेगी लंका?

पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल के 2026 के सीजन की शुरुआत 26 मार्च से हुई और 29 मार्च की रात को एक बड़ा कांड भी इस लीग में हो गया। इस कांड से इस लीग ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी बेइज्जती हुई है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि पीएसएल में बॉल टैंपरिंग का मामला सामने आया है। इसके लिए एक खिलाड़ी को दोषी भी पाया गया है, जिस पर कम से कम एक मैच या ज्यादा से ज्यादा दो मैच का बैन लगने की पूरी संभावना है। इसके अलावा दो और खिलाड़ी भी इसकी जद में हैं, जो अभी तक बरी हैं, लेकिन अगले 48 घंटे में उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात सामने आ सकती है।

दरअसल, पीएसएल 2026 का छठा मैच लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के बीच खेला गया, जिसके आखिरी ओवर से पहले लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी और गेंदबाज हारिस राउफ ने मिलकर फखर जमां से बॉल टैंपरिंग कराई। इसका वीडियो भी सामने आ गया है। इसी वजह से पांच रन की पेनल्टी मैच में ही लाहौर की टीम पर लगी थी, जिसका खामियाजा उन्होंने भुगता और टीम को हार मिली, क्योंकि जहां 14 रन डिफेंड करने थे कराची किंग्स को तो 5 रन की पेनल्टी के बाद सिर्फ 9 रन ही डिफेंड करने को मिले और कराची की टीम जीत गई।

ये भी पढ़ें:PSL में बड़ा कांड: फखर की करतूत कैमरे में कैद, कप्तान शाहीन ने कराई बॉल टैंपरिंग

जो वीडियोज सामने आए हैं। उसमें साफ लग रहा है कि फखर जमां ने गेंद की कंडीशन को बदला है। वे गेंद को अपने हाथ में लेते हैं और अपने नाखूनों से गेंद को खुरचते हैं। ये करतूत उनकी कैमरे में कैद हो गई और थर्ड अंपायर ने मैच को रोककर मैदानी अंपायरों को जानकारी दी। कुछ देर खेल रुका और फिर पांच रन की पेनल्टी लाहौर की टीम पर लगी। जब फखर जमां इस करतूत को अंजाम दे रहे थे तो उस समय उनके पास कप्तान शाहीन अफरीदी और हारिस राउफ भी थे तो जाहिर है कि इनका नाम भी इस बॉल टैपरिंग कांड में आना चाहिए था।

हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें बताया गया है कि फखर जमां को बॉल टैंपरिंग के लिए लेवल 3 का दोषी पाया गया है। इसमें एक से दो मैच के बैन की सजा है। इस पर मैच रेफरी अगले 48 घंटे में अपना फैसला सुनाएंगे। हालांकि, सवाल वही है कि सिर्फ फखर को ही क्यों दोषी माना जा रहा है। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस राउफ भी इसके लिए जिम्मेदार होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इस हरकत को अंजाम दिया गया है, उसमें साफ लगता है कि इसमें कप्तान और गेंदबाज का भी कंसेंट हैं। इन तीनों को ही सजा मिलनी चाहिए।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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