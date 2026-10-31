फखर जमां के शतक से पाकिस्तान ने जीती ट्राई सीरीज, फाइनल में श्रीलंका को हराकर उठाई चमचमाती ट्रॉफी
पाकिस्तान ने शनिवार को श्रीलंका को ट्राई सीरीज के फाइनल में 3 विकेट से मात दी। फखर जमां के शतक की बदौलत पाकिस्तान ने श्रीलंका द्वारा मिले 326 रनों के लक्ष्य को 9 गेंद रहते हासिल कर लिया।
पाकिस्तान ने श्रीलंका को ट्राई सीरीज के फाइनल में 3 विकेट से हराया। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में श्रीलंका की टीम ने कामिंदु मेंडिस के दमदार शतक की बदौलत पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 325 रन बनाए। पाकिस्तान ने इसके जवाब में फखर जमां के 127 रनों की बदौलत 9 गेंद शेष रहते मैच अपने नाम किया। पाकिस्तान ने 49 ओवर में 7 विकेट खोकर 331 रन बनाए। टीम के लिए सलामी बल्लेबाज फखर जमां ने 99 गेंद में 127 रन की दमदार पारी खेली। पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा इस सीरीज में तीसरी टीम इंग्लैंड थी लेकिन वह 4 मुकाबला खेलने के बाद सिर्फ एक मैच जीत सकी और तीन में उसे हार का सामना करना पड़ा था।
फखर जमां ने लगाया शतक
पाकिस्तान ने श्रीलंका द्वारा मिले 326 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरे ओवर में ही पहला विकेट गंवा दिया। माज सदाकत सात गेंद में 5 रन ही बना सके। पूर्व कप्तान बाबर आजम फाइनल में खाता नहीं खोल सके और पांच गेंद खेलकर मदुशंका का शिकार बने। फखर जमां और साद बैग ने पारी को संभाला और दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 140 गेंद में 149 रन की साझेदारी हुई। साद 75 गेंद में 74 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके लगाए। फखर ने सलमान के साथ 57 रन की पार्टनरशिप की।
फखर 99 गेंदों में 11 चौके और 6 छक्के की मदद से 127 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें दिलशान ने पवेलियन भेजा। सलमान आगा ज्यादा देक तक क्रीज पर टिक नहीं सके और 17 रन बनाकर वेल्लागे का शिकार बने। इसके बाद हसन नवाज ने अराफत मिन्हास के साथ मिलकर टीम को जीत दिलाई। दोनों के बीच 90 से ज्यादा रन की साझेदारी हुई। अराफत ने 31 गेंद में 61 और हसन ने 45 गेंद में 37 रन की पारी खेली। कप्तान शाहीन अफरीदी ने तीन गेंद में 6 रन का योगदान दिया। श्रीलंका की ओर से दिलशान मदुशंका ने 3 विकेट लिए।
आखिरी ओवरों का रोमांच
पाकिस्तान को आखिरी 3 ओवर में जीत के लिए 18 रन चाहिए थे। असिथा फर्नांडो के ओवर की शुरुआती तीन गेंद पर अराफत ने दो छक्के और एक चौका लगाया। हालांकि चौथी पर फर्नांडो ने अराफत को पवेलियन भेज दिया और फिर अगली ही गेंद पर फहीम अशरफ भी आउट हो गए। इसके बाद अगले ओवर में कप्तान शाहीन अफरीदी ने छक्का लगाकर टीम को चैंपियन बनाया।
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