फखर जमन ने की कुमार संगाकारा की बराबरी, कोहली नंबर-1; वनडे में 300 प्लेस चेज करते हुए सबसे ज्यादा शतक

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज फखर जमन ने श्रीलंका के खिलाफ ट्राई सीरीज के फाइनल में शतक जड़ कमाल कर दिया। 300 प्लस का टारगेट चेज करते हुए उनका यह वनडे में चौथा शतक था। उन्होंने इसी के साथ संगाकारा की बराबरी कर ली है।

शाहीन अफरीदी की अगुवाई वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ट्राई सीरीज के फाइनल में श्रीलंका को 3 विकेट से धूल चटाई। पाकिस्तान की इस जीत में सलामी बल्लेबाज फखर जमन ने शतक जड़ अहम भूमिका निभाई। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका ने मेजबानों के सामने जीत के लिए 326 रनों का चुनौतीपूर्ण टारगेट रखा था, कमिंदु मेंडिस ने शतक जड़ इस दौरान 131 रनों की शानदार पारी खेली थी। हालांकि फखर जमन ने पाकिस्तान की पारी का आगाज करते हुए धुआंधार अंदाज में शतक जड़ा। फखर जमन ने 99 गेंदों पर 11 चौकों और 6 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 127 रनों की पारी खेली। फखर ने अपने इस शतक के दम पर कुमार संगाकारा की बराबरी कर ली है।

वनडे में 300 प्लस चेज करते हुए सबसे ज्यादा शतक फखर जमन का वनडे क्रिकेट में 300 से अधिक रन चेज करते हुए यह चौथा शतक था। श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगाकारा ने भी अपने वनडे करियर में 300 प्लस का टारगेट चेज करते हुए इतने ही शतक लगाए थे। वहीं न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान रॉस टेलर भी 4 शतक के साथ इस लिस्ट में मौजूद हैं। यह तीनों खिलाड़ी संयुक्त रूप से इस लिस्ट में पांचवें पायदान पर हैं। पहले नंबर पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली हैं, जिनके नाम वनडे में 300 प्लस का टारगेट चेज करते हुए 10 शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फखर जमन और विराट कोहली के बीच 6 शतकों का अंतर है। वहीं हिटमैन रोहित शर्मा 7 शतकों के साथ दूसरे, जो रूट 6 शतकों के साथ तीसरे और जेसन रॉय 5 शतकों के साथ चौथे पायदान पर हैं।

विराट कोहली- 10

रोहित शर्मा- 7

जो रूट- 6

जेसन रॉय- 5

फखर जमन, कुमार संगाकारा और रॉस टेलर- 4

पाकिस्तान ने जीत के साथ की भारत की बराबरी पाकिस्तान ने 48.3 ओवर में सात विकेट पर 331 रन बनाकर नौ गेंद बाकी रहते यह लक्ष्य हासिल कर लिया। यह सफल रनचेज किसी ODI फाइनल में सबसे ज्यादा रन का पीछा करने का संयुक्त रूप से सबसे बड़ा रन चेज है। पाकिस्तान ने इस जीत के साथ भारत की बराबरी कर ली है। सौरव गांगुली की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने 2002 में लॉर्ड्स में नेटवेस्ट फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ इतना ही बड़ा टारगेट चेज किया था।