Fakhar Zaman अंपायर से जा भिड़े, शाहीन अफरीदी ने भी खोया आपा; जानें PAK vs SL फाइनल के दौरान क्या हुआ?

संक्षेप: PAK vs SL मैच के दौरान उस समय बवाल हुआ जब फखर जमन ने पीछे भागते हुए दासुन शनाका का कैच पकड़ा। यह कैच लाजवाब था, मगर थर्ड अंपायर ने जब इस कैच में गड़बड़ी पाई और श्रीलंकाई प्लेयर को नॉट आउट करार दिया तो पाकिस्तानी प्लेयर्स भड़क गए।

PAK vs SL टी20 ट्राई सीरीज का फाइनल शनिवार, 29 नवंबर की रात रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में सलमान आगा की अगुवाई वाली मेजबान टीम ने 6 विकेट से दर्ज करते हुए सीरीज को अपने नाम किया। हालांकि इस मैच के दौरान एक ऐसा बवाल हुआ जिसने हर किसी का ध्यान अपनी और खींचा। कैच पकड़ने में गड़बड़ी करने के बावजूद पाकिस्तान के प्लेयर्स अंपायर से जा भिड़े। थर्ड अंपायर ने जब उनकी इस गलती को पकड़ा तो फखर जमन और शाहीन अफरीदी जैसे खिलाड़ी मैदान में ही आपा खो बैठे। हालांकि अंपायर अपने फैसले पर डटे रहें और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को शांत होना पड़ा।

यह घटना श्रीलंकाई पारी के 19वें ओवर की है। ओवर की पहली गेंद शाहीन अफरीदी ने श्रीलंकाई बल्लेबाज दासुन शनाका को स्टंप्स पर एक स्लोअर डाली, और शनाका ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन बॉल उनके बल्ले के बाहरी किनारे पर लगी और वह शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ चली गई। फखर, जो सर्कल के थोड़ा अंदर खड़े थे उन्होंने पीछे दौड़ते हुए सही टाइम पर जंप लगाया और शानदार कैच को अंजाम दिया।

मैदान पर मौजूद अंपायरों को शुरू में लगा कि शनाका आउट हैं, लेकिन उन्होंने थर्ड अंपायर से फिर भी मदद मांगी। रिप्ले में देखने को मिला कि फखर जमन ने कैच तो पकड़ा मगर जब वह लैंड हुए तो गेंद जमीन पर लग गई, जिसके चलते थर्ड अंपायर ने शनाका को नॉट आउट करार दिया। इस फैसले से फखर जमन समेत पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी साफ तौर पर नाखुश दिखे। फखर ने थोड़ी देर अंपायरों से बहस की, यह इशारा करते हुए कि पूरी कोशिश के दौरान गेंद पर उनका पूरा कंट्रोल था। इस दौरान शाहीन अफरीदी और सलमान आगा भी अपना आपा खोते नजर आए।

कैसा रहा PAK vs SL फाइनल? टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी श्रीलंकाई टीम मात्र 114 के स्कोर पर सिमट गई। कामिल मिशारा ने 59 रनों की पारी जरूर खेली, मगर उनके अलावा कोई बल्लेबाज 15 रन तक का आंकड़ा नहीं छू पाया। श्रीलंकाई पारी के दौरान 7 बल्लेबाज सिंगल डिजिट पर आउट हुए। पाकिस्तान के लिए गेंदबाजी में शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज चमकें जिन्होंने 3-3 विकेट चटकाए।