धोनी से इस IPL टीम की कप्तानी छिनने पर चौंक गए थे डुप्लेसी, बोले- कुछ मैच हारने पर मालिक ने...

एमएस धोनी से आईपीएल 2016 में राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स (आरपीएस) की कप्तानी छीन ली गई थी। इस फैसले से फाफ डुप्लेसी चौंक गए थे। डुप्लेसी साल 2016 और 2017 में आरपीएस की ओर से खेले।

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डुप्लेसी ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2016 के बाद महेंद्र सिंह धोनी को राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स (आरपीएस) की कप्तानी से हटाए जाने के फैसले को याद करते हुए कहा कि इस कदम से हर कोई हैरान रह गया था। उन्होंने कहा कि स्टीव स्मिथ ने हालांकि मुश्किल परिस्थितियों को अच्छी तरह संभाला और कप्तान के रूप में अपने पहले ही सत्र में टीम को फाइनल तक पहुंचाया।

'हम कुछ मैच हार गए थे और...' 'क्रिकइंफो' के कार्यक्रम 'क्रिकेटर्स ऑन क्रिकेटर्स' में डुप्लेसी ने कहा कि टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में शामिल धोनी को कप्तानी से हटाने का फैसला सभी के लिए चौंकाने वाला था। डुप्लेसी ने कहा, ''आईपीएल 2016 सत्र के बाद एमएस धोनी को राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स की कप्तानी से हटा दिया गया था। इतने बड़े टूर्नामेंट में यह सबसे बड़े फैसलों में से एक था। हम कुछ मैच हार गए थे और उस समय टीम के मालिक ने कप्तान बदलने का फैसला किया। इस फैसले से हर कोई हैरान था।'' उन्होंने कहा, "धोनी कप्तान नहीं रहे और स्टीव स्मिथ को नई जिम्मेदारी मिली थी। कप्तानी के लिहाज से स्मिथ का करियर उस समय शुरुआती दौर में था। उनके पास ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया।'' डुप्लेसी ने कहा कि धोनी के कप्तानी गंवाने के बाद भी टीम में बने रहने से स्मिथ के लिए परिस्थितियां और चुनौतीपूर्ण हो गई थीं।

'अगर हम फाइनल जीत जाते तो…' उन्होंने कहा, "धोनी के टीम में रहते हुए कप्तानी करना मुश्किल था, खासकर तब जब उन्हें हाल ही में कप्तानी से हटाया गया था। स्मिथ ने टीम को फाइनल तक पहुंचाया। हम फाइनल हार गए, जबकि वह मुकाबला हमें जीतना चाहिए था। हम जीत के बेहद करीब थे।" दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ने कहा कि अगर पुणे की टीम फाइनल जीत जाती, तो स्मिथ कप्तानी के अपने पहले ही सत्र में आईपीएल खिताब जीतने वाले कप्तान बन जाते। डुप्लेसी ने कहा, "अगर हम वह फाइनल जीत जाते, तो स्मिथ कप्तानी के सिर्फ एक सत्र में आईपीएल विजेता कप्तान बन जाते। यह उनके बारे में बहुत कुछ बताता है।" ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज आरोन फिंच ने स्टीव स्मिथ के एक लेग स्पिन ऑलराउंडर से दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में शामिल होने तक के सफर का जिक्र करते हुए कहा कि स्मिथ को कभी शेन वॉर्न के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था, लेकिन फिर उनकी बल्लेबाजी में ऐसा बदलाव आया कि उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली।