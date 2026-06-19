FAF Du Plessis ने 41 की उम्र में शतक जड़ रचा इतिहास, टी20 क्रिकेट में ऐसा करने वाले बने सबसे उम्रदराज खिलाड़ी
FAF Du Plessis टी20 क्रिकेट में शतक जड़ने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने MLC 2026 के पहले ही मैच में शतक ठोक दिया है। वह इस समय 41 साल के हैं। उन्होंने सुपर किंग्स को हैरतअंगेज जीत दिलाई।
Texas Super Kings vs Seattle Orcas मैच के जरिए मेजर लीग क्रिकेट 2026 का आगाज हुआ। सीजन का पहला ही मैच धमाकेदार रहा। सिएटल ऑर्कास ने इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए 2 विकेट के नुकसान पर 220 रन बोर्ड पर लगाए। टिम साइफर्ट ने शानदार शतक जड़ते हुए 104 रनों की पारी खेली। मगर उनकी इस मेहनत पर टेक्सास सुपर किंग्स के कप्तान फाफ डु प्लेसी ने पानी फेर दिया। 221 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए डुप्लेसी ने तूफानी शतक जड़ा और 113 रनों की नाबाद पारी खेली। डुप्लेसी ने यह शतक 41 की उम्र में जड़ा है। वह टी20 क्रिकेट के इतिहास में शतक जड़ने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं।
फाफ डु प्लेसी ने शतक जड़ रचा इतिहास
फाफ डु प्लेसी 40 की उम्र के बाद तीन शतक जड़ चुके हैं, जबकि किसी अन्य बल्लेबाज ने इतनी उम्र के बाद 1 से ज्यादा टी20 सेंचुरी नहीं लगाई है।
MLC में यह फाफ डु प्लेसी का चौथा शतक है, वहीं वह अपने टी20 करियर में अभी तक 8 सेंचुरी लगा चुके हैं।
41 साल और 340 दिन के डु प्लेसी ने पॉल कॉलिंगवुड (41 साल और 65 दिन) का 9 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा।
उन्होंने सिर्फ 45 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, और 52 गेंदों पर 113 रन बनाकर नाबाद रहे, जिससे TSK ने नौ गेंदें बाकी रहते 221 रन का टारगेट चेज किया।
साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी चमकें
यह टारगेट लगभग पूरी तरह से साउथ अफ्रीकन टीम ने संभाला: राइली रोसो ने 21 गेंदों में 49 रन बनाए और डू प्लेसी के साथ दूसरे विकेट के लिए 95 रन की पार्टनरशिप की, जिसमें सिर्फ 37 गेंदें लगीं, जबकि वियान मुल्डर ने 15 गेंदों में नाबाद 31 रन बनाकर TSK को जीत की ओर तेजी से बढ़ाया।
इससे पहले टिम साइफर्ट ने अपना छठा T20 शतक बनाया, लेकिन 104 रन बनाने में उन्हें 66 गेंदें लगीं, और उनके ओपनिंग पार्टनर शायन जहांगीर ने 47 गेंदों पर 78 रन बनाए।
TSK की बॉलिंग में एक और साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी का अहम रोल रहा, जिसमें लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज नंद्रे बर्गर ने अपने चार ओवर में सिर्फ 27 रन दिए, जिसमें 19वां ओवर भी शामिल था जिसमें सिर्फ आठ रन दिए गए।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें