Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Explained Why Shubman Gill dropped from the T20 World Cup squad 3 other players were also left out Know Here
शुभमन गिल का क्यों कटा टी20 वर्ल्ड कप टीम से पत्ता? कुल 3 खिलाड़ी हुए बाहर

शुभमन गिल का क्यों कटा टी20 वर्ल्ड कप टीम से पत्ता? कुल 3 खिलाड़ी हुए बाहर

संक्षेप:

शुभमन गिल का पत्ता टी20 वर्ल्ड कप 2026 स्क्वॉड से कट गया है। एशिया कप में अचानक उनकी टीम में एंट्री हुई थी, मगर लगातार खराब प्रदर्शन के चलते उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। उनके अलावा कई और खिलाड़ियों की भी छुट्टी हुई है।

Dec 20, 2025 02:39 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने आज यानी शनिवार, 20 दिसंबर को आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम के ऐलान में काफी सारे सरप्राइजेस है। शुभमन गिल की अचानक जिस तरह टीम में एंट्री हुई थी और उन्हें टीम का कप्तान बनाया गया था, वैसे ही उन्हें अब अचानक टीम से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। इसके अलावा रिंकू सिंह का टीम में चयन और अक्षर पटेल को उप-कप्तान बनाने का फैसला भी हैरान कर देने वाला है। सबसे हैरानी की बात ईशान किशन का चयन है। ईशान काफी समय से टीम का हिस्सा नहीं है। हालांकि उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कमाल की फॉर्म दिखाई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:2025 में सबसे ज्यादा T20I विकेट लेने वाले गेंदबाज, वरुण चक्रवर्ती बने नंबर-1

मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर से जब शुभमन गिल को ड्रॉप किए जाने पर सवाल किया गया तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह फैसला टीम कॉम्बिनेशन को देखते हुए लिया गया है। टॉप ऑर्डर में अगर आपके पास विकेट कीपर हो तो नीचे आप अन्य बल्लेबाजों को मौका दे सकते हैं।

इसके अलावा अजीत अगरकर ने शुभमन गिल की फॉर्म पर भी चिंता जताई। गिल का औसत इस साल काफी निराशाजनक रहा है, टी20 में वह एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं। उनके टीम से ड्रॉप होने का एक कारण उनकी खराब फॉर्म भी है।

ये भी पढ़ें:भारत का अगला मैच कब? टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस टीम से बड़ी सीरीज

अजीत अगरकर ने कहा कि जितेश शर्मा ने कुछ गलत नहीं किया, मगर फिर भी उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा है।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो भारतीय स्क्वॉड थी, उनमें से शुभमन गिल, जितेश शर्मा और शहबाज अहमद का पत्ता कटा है। शहबाज अहमद को अक्षर पटेल के सीरीज से बाहर होने पर मौका मिला था।

टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम- सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर, ईशान किशन

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Shubman Gill Jitesh Sharma T20 World Cup 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |