CSK में संजू के आने से फायदा, RCB के लिए होम ग्राउंड सबसे बड़ी चुनौती, मुंबई को एज, IPL को लेकर एक्सपर्ट्स ने क्या कहा?
आईपीएल के शुरुआत मैचों के लिए डेट अनाउंसमेंट के मौके पर एक्सपर्ट्स ने शुरुआती मुकाबलों के लिए क्या राय रखी है, संजू सैमसन का चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में जाना किस तरह से फायदेमंद होगा। आरसीबी, मुंबई की क्या स्थिति है जानिए।
टाटा आईपीएल जल्द ही फिर से शुरू हो रहा है और इसके निडर प्रतिभाशाली खिलाड़ी, दिग्गज और महान खिलाड़ी वापसी कर रहे हैं। 2026 संस्करण के पहले 20 मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है, जिसमें मौजूदा चैंपियन आरसीबी 28 मार्च को अपने घरेलू मैदान पर एसआरएच के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। जियोस्टार के 'टाटा आईपीएल कार्यक्रम घोषणा' कार्यक्रम में जियोस्टार के विशेषज्ञ अभिनव मुकुंद, इरफान पठान और संजय बांगर ने सीएसके के लिए संजू सैमसन के अहम योगदान, आरसीबी के पहले मैच और एमआई के विजयी शुरुआत के लक्ष्य पर अपने विचार साझा किए।
सीएसके में संजू सैमसन साबित हो सकते हैं तुरुप का इक्का
संजू सैमसन पर चर्चा करते हुए पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने अपनी राय रखी कि संजू की मौजूदगी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सीएसके के लिए तुरुप का इक्का साबित होगी। पठान ने विशेषज्ञों के पैनल में कहा संजू सैमसन की उपस्थिति से सीएसके को बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनसे बेहतर राजस्थान रॉयल्स को कोई नहीं जानता। उन्होंने बताया कि संजू के पास राजस्थान की रणनीति, पावरप्ले के खेल और खिलाड़ियों की मानसिकता की आंतरिक जानकारी होगी, जो सीएसके को एक बड़ी बढ़त दिलाएगी, क्योंकि राजस्थान के सभी युवाओं ने उन्हीं के नेतृत्व में क्रिकेट सीखा है।
इरफान पठान ने कहा “संजू सैमसन की मौजूदगी सीएसके के लिए बहुत मायने रखेगी क्योंकि राजस्थान रॉयल्स को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। इस लिहाज से संजू से आपको टीम के खेलने के तरीके, पावरप्ले और बीच के ओवरों में उनकी रणनीति, उनकी मानसिकता और यहां तक कि उनकी गेंदबाजी के बारे में भी अंदरूनी जानकारी मिलेगी। राजस्थान रॉयल्स के सभी युवा खिलाड़ी संजू के साथ और उनके मार्गदर्शन में खेल चुके हैं, इसलिए वह सीएसके के लिए बहुत बड़ा फायदा साबित होंगे, न सिर्फ टी20 विश्व कप से मिली उनकी शानदार फॉर्म के लिहाज से, बल्कि गुवाहाटी में खेलने का अनुभव भी पहले मैच में उनके काम आएगा। मैं यह देखने के लिए बहुत उत्साहित हूं कि सीएसके इस सीजन में कैसा प्रदर्शन करेगी क्योंकि उन्होंने कुछ बेहद प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है।”
आरसीबी बनाम एमआई होगा सबसे बड़ा मुकाबला
जियोस्टार के ‘टाटा आईपीएल: शेड्यूल अनाउंसमेंट’ पर बोलते हुए, जियोस्टार विशेषज्ञ इरफान पठान ने एमआई और आरसीबी के बीच होने वाले मुकाबले को पहले 20 मैचों में सबसे बड़ा मैच बताया। उन्होंने कहा, “यह मैच खचाखच भरा होगा, और आप इन सुपरस्टारों को देखना चाहेंगे। इस मैच में आपको जिस स्तर की क्रिकेट देखने को मिलेगी, गेंदबाजी, बल्लेबाजी और छक्के लगाने की क्षमता के मामले में, इससे बड़ा मैच आपको शायद ही कहीं देखने को मिले। और यह स्वाभाविक भी है। रोहित शर्मा ने पिछले दो सालों में जिस तरह का प्रदर्शन किया है, वह शानदार रहा है। लेकिन विराट कोहली, मैं उनके बल्लेबाजी के अंदाज और रणनीति को देखने के लिए बेहद उत्सुक हूं। वह भी काफी तरोताजा नजर आएंगे। रजत पाटीदार का घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन थोड़ा फीका रहा है, लेकिन अब वह आईपीएल विजेता कप्तान के रूप में वापसी कर रहे हैं। जितेश शर्मा को भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने कुछ अच्छी पारियां भी खेली थीं। और फिर, गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार। तो, वानखेड़े स्टेडियम में उच्च गुणवत्ता वाली क्रिकेट और माहौल के लिहाज से, मैं मुझे लगता है कि फिलहाल यह शेड्यूल का सबसे बड़ा मैच है।"
चेन्नस्वामी में खेलना आरसीबी के लिए होगी अग्निपरीक्षा
जियोस्टार के विशेषज्ञ अभिनव मुकुंद ने बेंगलुरु में होने वाले अपने पहले मैच से पहले आरसीबी के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा “आरसीबी के लिए यह एक तरह से बिल्कुल नया स्टेडियम है क्योंकि यह एक ऐसा स्टेडियम है जहां उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। पिछले साल आईपीएल विजेताओं की सूची में ही उनका अवे रिकॉर्ड एक अपवाद था, जहां उनका होम रिकॉर्ड अवे रिकॉर्ड जितना अच्छा नहीं था। उन्हें बहुत जल्द तालमेल बिठाना होगा। आरसीबी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें अन्य टीमों की तुलना में परिस्थितियों को बहुत जल्दी समझना और उनका आकलन करना होगा क्योंकि पिछले 8-9 महीनों से एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोई क्रिकेट नहीं खेला गया है। पिछले साल उनकी सबसे बड़ी समस्या होम ग्राउंड का फायदा न मिलना था। और वे सनराइजर्स हैदराबाद और नई फॉर्म में चल रही चेन्नई सुपर किंग्स जैसी कुछ बेहतरीन टीमों के खिलाफ अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं। इसलिए, डिफेंडिंग चैंपियन के लिए यह एक अग्निपरीक्षा होगी। मुझे यकीन है कि उन्होंने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है।”
कोलकाता के खिलाफ अच्छी शुरुआत करेगी मुंबई इंडियंस
जियोस्टार के विशेषज्ञ संजय बांगर का मानना है कि MI, KKR के खिलाफ अपने शानदार रिकॉर्ड का फायदा उठाते हुए अच्छी शुरुआत करेगी। उन्होंने कहा कि “MI निश्चित रूप से जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी, क्योंकि वे पारंपरिक रूप से धीमी शुरुआत करते आए हैं। वे इस बार वैसी ही स्थिति में नहीं रहना चाहेंगे। पिछले साल भी खराब शुरुआत के बाद पांच-छह मैचों में उन्होंने वापसी की थी। इसलिए, आप इतनी देर तक इंतजार नहीं करना चाहेंगे। टीमें हमेशा एक दमदार शुरुआत की बात करती हैं, जैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पिछले साल की थी। बढ़त बनाएं और बाकी टीमें आपका अनुसरण करें। MI इस सीजन में कुछ ऐसा ही करना चाहेगी क्योंकि उन्हें खिताब का लंबा सूखा पड़ा है, जो अब पांच साल से अधिक हो गया है। इसलिए, MI इसे बदलना चाहेगी, और अपने शानदार फॉर्म में चल रहे भारतीय खिलाड़ियों के साथ, आप कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगे।”
बता दें कि TATA IPL 2026 का पूरा एक्शन 28 मार्च से JioHotstar और Star Sports नेटवर्क पर आपको LIVE देखने को मिलेगा।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।