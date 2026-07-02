वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर बंटी दिग्गजों की राय, 5 में से 3 ने कहा- 'खेले', पुजारा-अश्विन का मानना- 'इंतजार करे'
वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर दिग्गजों की राय बंटी हुई है। सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री और माइकल वॉन जैसे पुराने क्रिकेटर सूर्यवंशी को तत्काल खिलाने के पक्ष में हैं, जबकि रविचंद्रन अश्विन और चेतेश्वर पुजारा ने इंतजार करने के लिए कहा है।
आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करने के बाद चयनकर्ताओं ने वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के लिए भारतीय टी-20 टीम में चयनित किया है। आयरलैंड सीरीज खत्म हो चुकी है, भारत श्रेयस अय्यर की कप्तानी में व्हाइट वॉश भी हो चुका है। इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच भी खेला जा चुका है, जो बारिश की भेट चढ़ गया है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को अब तक डेब्यू करने का मौका नहीं मिला है। उनके डेब्यू ना होने पर दिग्गजों की राय बंटी हुई है। एक तरफ सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री जैसे एक्सपर्ट्स का साफ मानना है कि वैभव को मौका मिलना चाहिए, वहीं अश्विन- पुजारा ने इस पर असहमति जताई है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने भी वैभव को मौका देने की बात कही है।
गावस्कर-शास्त्री- वान ने खेलने का किया समर्थन
पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर का मानना है कि वैभव को मौका मिले। उन्होंने अपने एक बयान में कहा "जब भी उन्हें (सूर्यवंशी) मौका मिलेगा, उनके ऊपर और ज़्या दबाव होगा। लेकिन 15 साल की उम्र में आप दबाव के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। वह जानते हैं कि अगर उन्हें दूसरे या तीसरे मैच में मौका मिलता है, तो उन्हें लगभग तुरंत ही अच्छा प्रदर्शन करना होगा। यह बात उनके सामने है।" वे कई बार वैभव को खिलाने की सिफारिश कर चुके हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रवि शास्त्री ने कहा "उसे (वैभव सूर्यवंशी) आयरलैंड में खेलना चाहिए था। वहां के विकेट स्लो थे, स्पॉन्जी थे। वैभव वहां खेलता, तो लंबे-लंबे छक्के मारता। उसने आईपीएल में सबकी पिटाई की है। कौन से फास्ट बॉलर को छोड़ा है? और आप यहां उसको बेंच पर बिठा रहे हो।" इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कहा "हमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और सेलेक्टर्स से पूछना चाहिए कि भला उस बच्चे को आयरलैंड के खिलाफ क्यों नहीं खिलाया गया?"
अश्विन-पुजारा ने कहा इंतजार करना चाहिए
इन तीन दिग्गजों के एकमत होने के अलावा अश्विन और पुजारा सूर्यवंशी को फिलहाल मौका दिए जाने के पक्ष में नहीं हैं। अश्विन ने अपने एक बयान में कहा "बेंच पर बैठकर मैच देखना इतना भी बुरा नहीं है। आप इतने पास से क्रिकेट देखते हो। दूसरों के अनुभव से, दूसरों की गलती से सीखते हो। अभिषेक या संजू सैमसन जैसे प्लेयर एकाध मैच में नहीं भी चले तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़राब खेल रहे हैं।" पूर्व क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने वैभव के बारे में अपनी राय रखते हुए कहा "उनको सीधे मौका नहीं मिल जाएगा। क्योंकि भारतीय टीम अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को बदलना नहीं चाहेगी। अभिषेक, संजू और ईशान किशन तीनों जबरदस्त प्लेयर हैं। पहले दो-तीन मैचों में उन्हें मौका हो सकता है ना मिले। जब टीम अच्छा खेलना शुरू करेगी तो हो सकता है रोटेशन पॉलिसी के तहत उन्हें मौका मिल जाए।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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