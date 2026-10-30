भुवनेश्वर कुमार की 4 साल बाद वापसी का सारा उत्साह पस्त, 3 मैचों के प्रदर्शन ने दिखाया बाहर का रास्ता
भुवनेश्वर कुमार की चार साल बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी हुई, लेकिन उसका उत्साह न्यूजीलैंड सीरीज के चौथे टी-20 मैच में खत्म हो गया। 3 मैचों में अन्य भारतीय गेंदबाजों की तुलना में खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें चौथे मैच से बाहर कर दिया गया। उनके बाहर होने की मुख्य वजह उनका प्रदर्शन ही रहा।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच टी-20 मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला शुक्रवार को इडेन पार्क ऑकलैंड में खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारत ने इस मैच में दो बड़े बदलाव किए हैं। चार साल बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे भुवनेश्वर कुमार को सिर्फ तीन मैचों में मौका देने के बाद ही बाहर कर दिया गया है। वहीं, ईशान किशन की वापसी के बाद वैभव सूर्यवंशी को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। फैंस के बीच भुवनेश्वर कुमार की वापसी का सारा उत्साह तब पस्त हो गया जब टॉस के दौरान श्रेयस अय्यर ने बताया कि वे चौथे टी-20 मैच में प्लेइंग XI का हिस्सा नहीं हैं।
भुवनेश्वर कुमार का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करयिर शानदार रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका इकोनॉमी रेट भी क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 7.14 का रहा है और उन्होंने 91 मैचों में 91 विकेट लिए हैं, जो बुरा नहीं है। हालांकि, वापसी के नजरिए से देखा जाए तो उनके लिए न्यूजीलैंड सीरीज के तीन मैच उतने अच्छे नहीं रहे, जितनी की वे और उनके फैंस उम्मीद कर रहे थे। भुवी इस सीरीज में अन्य भारतीय तेज गेंदबाजों की तुलना में महंगे साबित हुए। कहना चाहिए उन्होंने खराब प्रदर्शन किया और यही उनके बाहर होने की बड़ी वजह बना। उन्होंने 3 मैचों की 3 पारियों में 12 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें 11.58 की इकोनॉमी रेट के साथ कुल 139 रन खर्च कर दिए। उन्होंने पहले मैच में 4 ओवर में 49 रन दिए थे। दूसरे मुकाबले में चार ओवर में 50 रन खर्चे और तीसरे मैच में 40 रन दिए। भुवी को इस दौरान कुल 1 विकेट मिला जो उन्होंने दूसरे मुकाबले में डैरिल मिचेल को आउट करके लिया था।
बाहर होने का मुख्य कारण रहा उनका प्रदर्शन
जाहिर तौर पर भुवनेश्वर कुमार का यह प्रदर्शन उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने का मुख्य कारण बना, क्योंकि अन्य भारतीय गेंदबाजों ने उनकी तुलना में बेहतर इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी की। प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी भुवनेश्वर कुमार से किफायती रहे। प्रिंस यादव और अर्शदीप सिंह ने 9.25 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की और क्रमश: एक और चार विकेट लिए। अक्षर पटेल ने 9.58 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की और 2 विकेट लिए। नीतीश कुमार रेड्डी जोकि एक बल्लेबाजी ऑलराउंडर हैं उन्होंने भी भुवनेश्वर कुमार से बेहतर गेंदबाजी की। रेड्डी ने तीन मैचों में 9.91 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट लिए। मयंक यादव ने इस मुकाबले से पहले 1 मैच खेला जिसमें 10 की इकोनॉमी से 40 रन देकर एक विकेट हासिल किया।
11.58 की इकॉनोमी से महंगी गेंदबाजी करने वाले भुवनेश्वर कुमार की स्पीड और स्विंग खासकर स्विंग जिसके लिए वे जाने जाते हैं इस सीरीज में देखने को नहीं मिली। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने मुकाबले से पहले ही कह दिया था कि मैं हैरान नहीं रहूंगा कि भुवनेश्वर कुमार को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। हालांकि, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मशहूर कमेंट्रेटर आकाश चोपड़ा भुवी को दो और मैचों में मौका देने के पक्ष में थे। लेकिन टीम मैनेजमेंट जिसमें कोच और कप्तान अहम भूमिका निभाते हैं- यानी गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर की जोड़ी ने भुवी के प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें बाहर करने और उनके स्थान पर मयंक यादव को शामिल करने का निर्णय लिया।
ये आंकड़े नहीं दिलाते पुराने भुवी की याद
भुवनेश्वर कुमार के बारे में इस रीरीज को लेकर एक दिलचस्प आंकड़ा यह भी रहा कि प्रत्येक मैच के पहले ओवर में उन्होंने 5 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की। अपने दूसरे ओवर में उन्होंने औसत 13.33 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की। तीसरे ओवर में 14.33 रन खर्चे जबकि चौथे और आखिरी ओवर में 13.66 की इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी की। यह भुवनेश्वर कुमार के स्तर के गेंदबाज के आर्दश प्रदर्शन से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। कहना गलत नहीं होगा कि आईपीएल में गेंदबाजी करने वाले भुवी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चार साल पहले गेंदबाजी करने वाले भुवी और इस सीरीज में दिखाई देने वाले भुवी में बहुत अंतर दिखा है। इस बात की बहुत संभावना बन सकती है कि भुवनेश्वर कुमार की वापसी सिर्फ करुण नायर की वापसी की तरह रह जाए। उन्हें पांचवें टी-20 और आगे की सीरीजों में मौका मिलेगा यह कहना अब मुश्किल है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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