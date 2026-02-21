ओपनर्स को छोड़कर कुछ भी फिक्स नहीं, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बैटिंग ऑर्डर पर कह दी ये बड़ी बात
टी20 विश्व कप के सुपर-8 चरणों के आगाज से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टीम की बल्लेबाजी रणनीति को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। सूर्या ने स्पष्ट किया है कि टीम अब एक बेहद लचीले दृष्टिकोण के साथ मैदान पर उतरेगी, जहां सलामी बल्लेबाजों को छोड़कर किसी भी खिलाड़ी का स्थान निश्चित नहीं है।
टी20 विश्व कप के सुपर-8 चरणों के आगाज से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टीम की बल्लेबाजी रणनीति को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। सूर्या ने स्पष्ट किया है कि टीम अब एक बेहद लचीले दृष्टिकोण के साथ मैदान पर उतरेगी, जहां सलामी बल्लेबाजों को छोड़कर किसी भी खिलाड़ी का स्थान निश्चित नहीं है। उन्होंने टीम के भीतर दिए गए संदेश को साझा करते हुए कहा, "ओपनर्स को छोड़कर, नंबर 3 से लेकर नंबर 7 या 8 तक के सभी खिलाड़ियों को बहुत लचीला (फ्लेक्सिबल) होना होगा और ग्रुप में यही संदेश दिया गया है।" कप्तान के अनुसार, यदि मैच के दौरान 8 या 9 ओवरों तक कोई विकेट नहीं गिरता है, तो स्थिति के अनुसार शिवम दुबे या हार्दिक पांड्या जैसे बड़े हिटर बल्लेबाजों को बल्लेबाजी के लिए ऊपर भेजा जा सकता है।
बल्लेबाजी के 'टेंपलेट' पर बात करते हुए सूर्यकुमार ने कहा कि टीम हमेशा केवल अंधाधुंध आक्रमण करने वाली टीम नहीं बने रहना चाहती, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार 'स्मार्ट क्रिकेट' खेलना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने पिचों के चुनौतीपूर्ण होने का जिक्र करते हुए कहा, "हमें हमेशा वैसी टीम नहीं बनना है कि हम बस मारते ही जा रहे हैं...। कभी-कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपके दो या तीन विकेट जल्दी गिर जाएं, वहां हमें एक स्मार्ट टीम की तरह खेलना होगा।" सूर्या का मानना है कि यदि शुरुआती विकेट गिरते हैं, तो मध्यक्रम के बल्लेबाजों को साझेदारी बनाकर खेल को 15वें ओवर तक ले जाना चाहिए, ताकि अंत में टीम के पास मौजूद 'फायर पावर' का इस्तेमाल करके आखिरी 5 ओवरों में 60-70 रन बटोरे जा सकें।
टीम के युवा खिलाड़ियों, विशेषकर अभिषेक शर्मा की फॉर्म को लेकर उठ रहे सवालों पर कप्तान ने पूरी तरह से अपने खिलाड़ियों का बचाव किया। अभिषेक के आक्रामक खेल के कारण जल्दी आउट होने पर उन्होंने कहा कि टीम चाहती है कि वह अपनी पहचान (आइडेंटिटी) के साथ ही खेलें। उन्होंने आलोचकों को जवाब देते हुए कहा, "मैं उन टीमों के बारे में सोचता हूं जिनके खिलाफ वह आगे खेलने वाला है... जब उसके रन लगेंगे तो क्या होता है, वह आपने देखा ही है।" इसी तरह उन्होंने नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहे तिलक वर्मा पर भी पूरा भरोसा जताया और कहा कि तिलक ने भारत के लिए उस स्थान पर शानदार प्रदर्शन किया है और उन्हें लेकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।
सूर्यकुमार ने घरेलू मैदान पर खेलने के दबाव और भविष्य की चुनौतियों पर भी चर्चा की। उन्होंने स्वीकार किया कि घर में वर्ल्ड कप खेलने का अपना एक अलग दबाव होता है जिसे नकारा नहीं जा सकता। सूर्या ने कहा, "जब आप अपने देश की धरती पर इतना बड़ा इवेंट खेल रहे होते हैं, तो दबाव जरूर महसूस होता है...। हम इसे सरल रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वर्तमान में रहने पर ध्यान दे रहे हैं।" उन्होंने दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ मुकाबले को देखते हुए कहा कि टॉस से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी ताकत और रणनीतियों को मैदान पर कितने सटीक तरीके से लागू करते हैं। भारतीय टीम अब इसी 'स्मार्ट' और 'फ्लेक्सिबल' सोच के साथ खिताब की ओर कदम बढ़ाने को तैयार है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।