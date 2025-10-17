RCB से खेल चुके ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर निक मैडिन्सन ने कैंसर को दी मात, ठीक होने पर किया खुलासा

Cricket Logo
संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट क्रिकेटर निक मैडिन्सन ने खुलासा किया है कि इस साल की शुरुआत में उन्हें खुद को टेस्टिकुलर कैंसर होने का पता चला था। उसके बाद उन्होंने कीमोथेरेपी करवाई थी। अच्छी बात ये है कि अब वह ठीक है। उन्होंने बताया कि अब वे अपना करियर फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ हैं।

Fri, 17 Oct 2025 03:38 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट क्रिकेटर निक मैडिन्सन ने खुलासा किया है कि इस साल की शुरुआत में वृषण (टेस्टिकुलर) कैंसर का पता चलने के बाद उन्होंने कीमोथेरेपी करवाई थी। अच्छी बात ये है कि अब वह ठीक है। उन्होंने बताया कि अब वे अपना करियर फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उन्होंने भारत के ही खिलाफ अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी।

ऑस्ट्रेलिया के लिए तीन टेस्ट और छह एकदिवसीय मैच खेलने वाले इस 33 साल के खिलाड़ी ने बताया कि उन्हें इस साल मार्च में न्यू साउथ वेल्स टीम से बाहर होना पड़ा था। उन्हें इसके बाद इस चिकित्सा प्रक्रिया से गुजरना पड़ा।

‘क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू’ ने मैडिन्सन के हवाले से लिखा, ‘‘जब मुझे पता चला कि मुझे कीमोथेरेपी करवानी है, तो इससे निपटना मेरे लिए काफी मुश्किल था। यह मेरे पेट के ‘लिम्फ नोड्स’ और फेफड़ों के कुछ हिस्सों में फैल गया था। यह मेरे लिए काफी चुनौतीपूर्ण दौर था।’’

आईपीएल 2014 और 2015 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए तीन मैच खेलने वाले इस खिलाड़ी ने कहा, ‘‘दूसरे या तीसरे सप्ताह तक मेरे सारे बाल झड़ गए। मैं अब काफी सामान्य महसूस कर रहा था। मैं इसके दुष्प्रभावों से निपटने के लिए तरह-तरह के स्टेरॉयड (दवा) ले रहा था, लेकिन इससे मैं रात भर सो नहीं पता था।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं लगभग एक बजे तक सोता था, लेकिन कभी-कभी मैं सुबह छह बजे तक जागा रहता था। मुझे यह मुश्किल लग रहा था। मैं बहुत थक गया था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे चौबीसों घंटे सोना ही है। ये नौ सप्ताह मेरे लिए काफी मुश्किल भरे रहे थे।’’

कीमोथेरेपी से हालांकि मैडिन्सन को काफी फायदा हुआ और वह अपनी क्रिकेट यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं।

बायें हाथ के इस बल्लेबाज ने बृहस्पतिवार को न्यू साउथ वेल्स टीम के साथियों के साथ मैदान पर अभ्यास शुरू किया।

उन्होंने कहा, ‘‘ मुझे यह जानकर बहुत डर लगा कि कम उम्र में ही मैं इस बीमारी की चपेट में आ गया और फिर यह मेरे शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल गई।

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि अगर आपको किसी बात की चिंता है, तो उसकी जांच करवाना बहुत जरूरी है।’’

