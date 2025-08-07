पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज को तीर सी चुभी टीम इंडिया की जीत; सिराज और प्रसिद्ध कृष्ण पर लगाया लांछन

इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें और आखिरी टेस्ट में भारत की जीत पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज को इतनी चुभ गई है कि वह भारतीय गेंदबाजों को लांछित करने लगे हैं। शब्बीर अहमद ने मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा पर बॉल टैंपरिंग का आरोप लगाते हुए गेंद की लैब में जांच की मांग की है।

विराट कोहली, रोहित शर्मा, आर अश्विन जैसे दिग्गजों के बिना भी भारतीय टीम ने इंग्लैंड में जबरदस्त प्रदर्शन किया। सीरीज के पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज को 2-2 की बराबरी पर खत्म किया। लेकिन पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शब्बीर अहमद को टीम इंडिया का ये शानदार प्रदर्शन और खासकर ओवल टेस्ट में जीत लगता है तीर की तरह चुभी है। उन्होंने ओवल के हीरो मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा पर लांछन लगाने की शर्मनाक कोशिश की है।

शब्बीर अहमद ने एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के पांचवें टेस्ट में भारत पर बॉल टेंपरिंग का आरोप लगाया है। ओवल में खेले गए पांचवें टेस्ट में भारतीय टीम ने मेजबान इंग्लैंड पर 6 रन से रोमांचक जीत दर्ज की थी। अहमद ने आईसीसी के अंपायरों से चौथे और पांचवें दिन भारत द्वारा इस्तेमाल की गई गेंद को लैब में जांच के लिए भेजने की गुजारिश की है।

ओवल टेस्ट के पांचवें दिन मोहम्मद सिराज करीब 80 ओवर पुरानी गेंद को शानदार तरीके से दोनों तरफ स्विंग करा रहे थे। यहां तक कि प्रसिद्ध कृष्णा भी स्विंग करा रहे थे। इस वजह से कप्तान शुभमन गिल ने दूसरी नई गेंद नहीं ली जबकि वह चाहते तो नई गेंद की डिमांड कर सकते थे।

मोहम्मद सिराज ने ओवल टेस्ट के आखिरी दिन इंग्लैंड के इकलौते स्थापित बल्लेबाज जैमी स्मिथ को आउटस्विंगर पर आउट किया था। सिराज और प्रसिद्ध कृष्ण ने आखिरी दिन 56 मिनट के भीतर ही इंग्लैंड के 4 बल्लेबाजों को आउट करके भारत को रोमांचक और यादगार जीत दिलाई। सिराज ने 5 विकेट हॉल लिया। दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। यहां तक कि इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स, धाकड़ बल्लेबाज जो रूट और कोच ब्रेंडन मैकुलम ने भी सिराज की तारीफों के पुल बांधे।

शब्बीर अहमद भारत के दमदार प्रदर्शन से इतने विचलित दिख रहे कि वह मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्ण को उनकी शानदार गेंदबाजी का क्रेडिट देना तो दूर, उन पर दाग लगाने की घिनौनी कोशिश कर रहे। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर गेंद पर वैसलीन लगाने का आरोप लगाया है ताकि पुरानी होने के बाद भी उसकी चमक बरकरार रहे।

शब्बीर ने एक्स पर पोस्ट किया, 'मुझे लगता है कि भारत ने वैसलीन यूज किया। 80 ओवर से ज्यादा के बाद भी गेंद नई की तरह चमक रही है। अंपायरों को इस गेंद को जांच के लिए लैब में भेजना चाहिए।'