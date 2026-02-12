भारत से मैच से पहले ही पिच का रोना रोने लगा पाकिस्तान, पूर्व क्रिकेटर ने उछाल दी कॉन्सपिरेसी थिअरी
काफी नखरे और नौटंकी के बाद पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने को राजी हुआ है लेकिन मैच से पहले ही पिच का रोना भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के दिग्गज स्पिनर रहे सकलैन मुश्ताक ने एक कॉन्सपिरेसी थिअरी ही उछाल दी है कि श्रीलंका में पिच के साथ छेड़छाड़ हो सकती है।
काफी नखरे और नौटंकी के बाद पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने को राजी हुआ है लेकिन मैच से पहले ही पिच का रोना भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के दिग्गज स्पिनर रहे सकलैन मुश्ताक ने एक कॉन्सपिरेसी थिअरी ही उछाल दी है कि श्रीलंका में पिच के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। और हास्यास्पद दावा देखिए कि कोलंबों की उस पिच के साथ छेड़छाड़ बीसीसीआई कर सकता है! भारतीय बोर्ड का सीधे नाम तो नहीं लिया लेकिन ये कहा कि हमें पता है कि आईसीसी किसके प्रभाव में काम करती है। ये समझना मुश्किल नहीं कि इशारा बीसीसीआई पर है क्योंकि पाकिस्तान लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि आईसीसी भारतीय बोर्ड के प्रभाव में फैसले लेता है।
ये तो अभी से रोने लगे!
सकलैन मुश्ताक ने पाकिस्तानी 'शो गेम ऑन है' पर कहा, 'आजकल जिस तरह की टेक्नॉलजी मौजूदा है और ग्राउंड स्टाफ इतने आधुनिक हैं कि पिच बदल सकती है, आपको अभी पता ही नहीं चलेगा। हमें पता है कि आईसीसी किसके प्रभाव में काम करती है।'
भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में ग्रुप ए का मैच होना है।
इस हफ्ते अमेरिका पर पाकिस्तान की जीत के बाद शो पर सकलैन से पूछा गया कि क्या कोलंबो में भारत के खिलाफ मैच में भी वह इसी तरह की पिच की उम्मीद करते हैं। इसके जवाब में पूर्व क्रिकेटर ने 'पिच से छेड़छाड़' की आशंका जताते हुए कह दिया कि पाकिस्तान को उस मैच में अपने प्लेइंग इलेवन को काफी सोच-समझकर तय करना चाहिए।
सकलैन को भारत के खिलाफ सही प्लेइंग इलेवन के चयन की चिंता
'पिच से छेड़छाड़' की आशंका जताने के बाद सकलैन मुश्ताक की बातचीत प्लेइंग इलेवन के सिलेक्शन पर केंद्रित हो गई। उन्होंने कहा, 'आपने उस्मान तारिक को खिलाया जिससे भारत के खिलाफ मैच से पहले उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन अगर आपको दो तेज गेंदबाज और एक ऑलराउंडर के साथ बढ़ना है तो पूरी समीकरण बदल जाएगा। जिम्मी नीशम को देखिए, वह हमारे फहीम अशरफ की तरह है।'
सकलैन ने आगे कहा, ‘किसी दिन वह एक ओवर फेंकते हैं तो किसी दिन 20वां ओवर फेंकते हैं। पाकिस्तान के लिए 20वां ओवर कौन फेंकेगा? तारिक? नवाज? शादाब? अबरार? उन्होंने पिछली बार ऐसा कब किया था? फहीम ही है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा।’
ग्रुप ए में पॉइंट्स टेबल में अभी पाकिस्तान टॉप पर
टी20 वर्ल्ड कप में गुरुवार को भारत अपना दूसरा मुकाबला नामीबिया के साथ खेलने जा रहा है। इसके बाद अगला मुकाबला पाकिस्तान के ही साथ है। पॉइंट्स टेबल में ग्रुप ए में पाकिस्तान टॉप पर है और भारत दूसरे पायदान पर। पाकिस्तान ने अब तक दो मैच खेले हैं और दोनों ही जीते हैं। भारत ने अब तक सिर्फ एक मैच खेला है और उसमें जीत हासिल की है।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ,असिस्टेंट एडिटर
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें