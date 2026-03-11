T20I कप्तानी छोड़िए शुभमन को तो टीम में जगह नहीं मिलेगी, पूर्व भारतीय क्रिकेटर का हैरतअंगेज दावा
बल्लेबाज शुभमन गिल को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत के टी20 स्क्वॉड से बाहर कर दिया गया था। वह सबसे छोटे फॉर्मेट में वापसी के बाद बुरी तरह फ्लॉप रहे थे।
भारत के टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद पूर्व क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने शुभमन गिल को लेकर हैरतअंगेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि गिल का भारतीय टी20 टीम का कप्तान बनना तो छोड़िए उनकी सबसे छोटे फॉर्मेट की टीम में वापसी भी मुश्किल है। फिलहाल, 26 वर्षीय गिल भारत की टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान हैं। उनकी सितंबर 2025 में 14 महीनों के बाद T20I में वापसी हुई थी लेकिन उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए। एशिया कप से पहले गिल को आक्रामक बल्लेबाजी क्रम में स्थिरता लाने के लिए टीम में उपकप्तान बनाकर वापस लाया गया था। हालांकि, यह फैसला भारत की स्वाभाविक आक्रामक शैली को प्रभावित कर गया। वह वापसी के बाद 15 मैचों में एक अर्धशतक भी नहीं लगा सके। इसी कारण सिलेक्टर्स ने गिल को टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय स्क्वॉड में नहीं चुना। गिल ने भारत के लिए 36 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 869 रन जुटाए हैं। इस दौरान उनका औसत 28.03 और स्ट्राइक रेट 138.59 का रहा।
'गिल को टी20 की कप्तानी मिलने से रही'
आकाश ने बुधवार को अपने यूट्यूब चैनल पर कहा,''शुभमन के लिए मश्किल तो होने वाला है। भारतीय टीम की बड़ी सोच थी कि तीनों फॉर्मेट का एक कप्तान होना चाहिए ताकि आसानी हो। लेकिन यह होगा ही नहीं। वह टेस्ट और वनडे के कप्तान हैं लेकिन टी20 की कप्तानी तो मिलने से रही। इस समय तो भारत की टी20 टीम में नाम आना भी मुश्किल है। फिलहाल, भारतीय टीम जिस अंदाज में खेल रही है। उसने पिछले चार मैचों में रनों का पहाड़ खड़ा किया है। जब आप 250 के स्कोर की बातें कर रहे हो और वो भी वर्ल्ड कप में तो फिर आप यह नहीं सोचते हो कि हमें एंकर चाहिए। शुभमन गिल अडेप्ट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो कि हमें वो ढूंढने के चक्कर में द टेस्ट बैटर शुभमन गिल को खो दें। वो शुभमन गिल नहीं खोना चाहिए जो वनडे में बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। मुझे लगता है कि शुभमन गिल के लिए यह मुश्किल होने वाला है। हालांकि, चीजें कभी भी बदल सकती हैं। लेकिन आसान नहीं होगा।''
T20I टीम से बाहर होने गिल ने ये कहा था
टी20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर किए जाने के बाद शुभमन गिल ने कहा था कि वह चयनकर्ताओं के फैसले का सम्मान करते हैं और जब भी मौका मिलेगा अपनी पूरी क्षमता के साथ योगदान देने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा, ''मेरा मानना है कि मैं वहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए। मेरी तकदीर में जो लिखा है उसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता। जाहिर है एक खिलाड़ी के तौर पर आपको यह विश्वास होता है कि अगर आप विश्व कप में खेलते हैं। तो आप अपनी टीम के लिए और अपने देश के लिए जीत हासिल करेंगे। मैं चयनकर्ताओं के फैसले का सम्मान करता हूं।'' उन्होंने आगे कहा था, ''एक खिलाड़ी होने के नाते सब कुछ वर्तमान में जीने के बारे में है। आप जितना अधिक वर्तमान में रहेंगे जीत की उतनी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आप मैदान में भी अगर वर्तमान में रहते हैं तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है।''
