कोई अपनी बेटी नहीं देना चाहता था, चलती कार से कूदने का मन किया; पूर्व भारतीय क्रिकेटर का छलका दर्द

पूर्व भारतीय क्रिकेटर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने अपनी जिंदगी के कुछ हैरान करने वाले पहलुओं से रू-ब-रू करवाया है। शिवा नाम से मशहूर शिवरामकृष्णन ने भारतीय टीम की तरफ से 1983 से 1986 की ओर से मैच खेले।

भारत के पूर्व लेग स्पिनर और मशहूर कमेंटेटर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने हाल ही में रंगभेद का आरोप लगाते हुए बीसीसीआई कमेंट्री पैनल छोड़ दिया था। हालांकि, क्रिकेट में आने के बाद शिवरामकृष्णन को रंगभेद ही नहीं और भी कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। उनपर टीनएज में 'शराबी' का ठप्पा लगा और ड्रग्स के आरोपों को सहना पड़ा। वह डिप्रेशन में चले गए थे। यहां तक कि कोई अपनी बेटी की शादी उनसे नहीं करना चाहता था। शिवरामकृष्णन ने 1980 के दशक की शुरुआत में 17 साल की उम्र में अपनी दमदार लेग-स्पिन गेंदों, गूगली और टॉप स्पिन से हलचल मचा दी थी। शिवा नाम से मशहूर शिवरामकृष्णन ने भारत की तरफ से 1983 से 1986 के बीच नौ टेस्ट मैच और 16 वनडे खेले। भले ही उनका क्रिकेट करियर लंबा नहीं चला लेकिन इसके बाद उन्होंने कमेंटेटर के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। वह साल 2000 में कमेंट्री से जुड़े थे।

'शादी का एड दिया पर जवाब नहीं आया' शिवरामकृष्णन ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा, "लोगों को बुरी बातें फैलाना पसंद है। मेरे टूर 16 से 19 साल के बीच हुए। जब ​​मैं कम उम्र का था तो लोग मुझे होटल में शराब कैसे सर्व करते? मैंने अपनी जिंदगी में कभी ड्रग्स नहीं लिए। मैंने अपनी जिंदगी में बाद में कुछ बीयर पी हैं - मैं इसके लिए मना नहीं करता। लेकिन सोचिए कि एक 19 साल के लड़के को शराबी, ड्रग एडिक्ट कहा जाए।" पूर्व स्पिनर ने बताया किया कि कैसे उनके माता-पिता ने एक शादी का एड दिया था, जिसमें उनके टेस्ट क्रिकेटर और फ्लैट ओनर होने का जिक्र था और जवाब के लिए एक पोस्ट बॉक्स नंबर भी दिया गया था। लेकिन दो हफ्ते बाद जब उन्होंने बॉक्स खोला तो एक भी जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा, “इसका मतलब था कि लोगों ने मेरी रेप्युटेशन इतनी खराब कर दी थी कि कोई भी अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करवाना चाहता था।”

'चलती कार से कूदने का मन करता था' वह भारतीय टीम से बाहर किए जाने के तरीक से भी बुरी तरह टूट गए थे। 60 वर्षीय शिवरामाकृष्णन ने कहा, "1987 वर्ल्ड कप से घर लौटने के एक दिन बाद तमिलनाडु के सिलेक्टर्स ने मुझे बुलाया। उन्होंने मुझसे प्रेस को बताने के लिए कहा कि मैं अनफिट हूं। मैंने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा। मैं आपके लिए चीजें आसान नहीं करूंगा। अगर आप चाहें तो मुझे ड्रॉप कर दें।" उन्होंने आगे कहा, "मैं पूरी तरह से उदास था और मैं खुद को आईने में नहीं देखना चाहता था। मैं कुछ ड्रिंक्स लेता और सो जाता क्योंकि मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब भी मैं जागता तो मुझे लगता कि मैं मर जाऊंगा।" उनके मन में आत्महत्या के विचार आते थे। पूर्व स्पिनर ने कहा, “कभी-कभी जब हम दुबई में ट्रैवल कर रहे होते थे तो कोई स्पीड लिमिट नहीं होती थी। अगर गाड़ी बहुत तेज चलती तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा होता कि बस दरवाजा खोलकर बाहर कूद जाऊं। लेकिन कुछ ऐसा था जो मुझे बेवकूफी करने से रोक देता था।”