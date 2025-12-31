Cricket Logo
डेमियन मार्टिन गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, फिलहाल कोमा में है ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज

संक्षेप:

ऑस्ट्रेलिया के लिए 67 टेस्ट मैच खेल चुके दिग्गज क्रिकेटर डेमियन मार्टिन को गंभीर हालत में ब्रिसबेन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक 54 वर्ष के दांए हाथ के पूर्व बल्लेबाज हाल में बीमार हुए थे। उन्हें मेनिन्जाइटिस हुआ है और फिलहाल वह इंड्यूस्ड कोमा में हैं।

Dec 31, 2025 12:27 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पीटीआई
ऑस्ट्रेलिया के लिए 67 टेस्ट मैच खेल चुके दिग्गज क्रिकेटर डेमियन मार्टिन को गंभीर हालत में ब्रिसबेन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक 54 वर्ष के दांए हाथ के पूर्व बल्लेबाज हाल में बीमार हुए थे। स्थानीय मीडिया के मुताबिक उन्हें मेनिनजाइटिस हुआ है और फिलहाल वह इंड्यूस्ड कोमा में हैं। डेमियन मार्टिन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट और वनडे में कई यादगार पारियां खेली हैं। 2003 के वनडे विश्व कप में उन्होंने भारत के खिलाफ टूटी उंगली के साथ नाबाद 88 रन की पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी।

क्या होता है इंड्यूस्ड कोमा?

इंड्यूस्ड कोमा प्राकृतिक कोमा से अलग होता है। इसमें डॉक्टर दवाओं के जरिए मरीज को गहरी बेहोशी की स्थिति में पहुंचाते हैं। ऐसा मस्तिष्क को गंभीर चोट, सूजन या अन्य जानलेवा स्थितियों से बचाने और ठीक होने का समय देने के लिए किया जाता है, ताकि मस्तिष्क पर दबाव कम हो और ठीक हो सके। यह एक नियंत्रित प्रक्रिया है, जो प्राकृतिक कोमा से अलग है। यह मरीज को गंभीर दर्द या असहजता से बचाने के लिए भी किया जाता है जो चोट या बीमारी के कारण हो सकती है।

डारेन लेहमैन ने की जल्द स्वस्थ होने की दुआ

डेमियन मार्टिन के साथ खेल चुके पूर्व टेस्ट खिलाड़ी डारेन लेहमैन ने उनके जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है। लेहमैन ने लिखा, 'डेमियन मार्टिन के लिए बहुत सारा प्यार और दुआएं की जा रही हैं। मजबूत बने रहिए और लड़ते रहिए लिजेंड। परिवार को प्यार।'

मार्टिन को मिल रहा सर्वश्रेष्ठ इलाज: ऐडम गिलक्रिस्ट

न्यूज कॉर्प से बातचीत करते हुए डेमियन मार्टिन के करीबी दोस्त और पूर्व विकेटकीपर ऐडम गिलक्रिस्ट ने कहा, 'उन्हें सर्वश्रेष्ठ इलाज मिल रहा है। अमांडा (मार्टिन की पार्टनर) और उनका परिवार जानता है कि बहुत सारे लोग उनके लिए दुआएं कर रहे हैं।'

क्रिकेट समुदाय और फैंस कर रहे दुआएं

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जिक्यूटिव टोड ग्रीनबर्ग ने मार्टिन के जल्द स्वस्थ होने की दुआ की है। उन्होंने कहा, ‘डेमियन की बीमारी के बारे में सुनकर दुखी हूं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में सबकी तरफ से उनके लिए दुआएं। इस समय क्रिकेट समुदाय उनके साथ है।’

डेमियन मार्टिन फिलहाल इंड्यूस्ड कोमा में हैं (AI से तैयार इन्फोग्राफ)

शानदार बल्लेबाज रहे हैं डेमियन मार्टिन

डेमियन मार्टिन की पहचान एक शानदार बल्लेबाज की रही है। टेस्ट में उनका औसत 46.37 का है। डार्विन में पैदा हुए मार्टिन ने 21 की उम्र में वेस्टइंडीज के खिलाफ 1992-93 की सीरीज में टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने डीन जोंस की जगह ली थी। 23 की उम्र में उन्होंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी भी की थी।

डेमियन मार्टिन ने टेस्ट में 13 शतक जड़े हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर न्यूजीलैंड के खिलाफ 2005 में आया था जब उन्होंने 165 रन की पारी खेली थी। मार्टिन ने 2006-07 के एशेज में एडिलेड ओवल में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था। उसके बाद वह कॉमेंट्री करने लगे थे।

ओडीआई में भी दमदार रिकॉर्ड

मार्टिन ने अपने करियर में 208 ओडीआई मैच खेले हैं जिनमें उन्होंने 40.8 के शानदार औसत से रन बनाए। वह 1999 और 2003 में विश्वकप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। 2003 के फाइनल में उन्होंने भारत के खिलाफ टूटी उंगली के साथ नाबाद 88 रन बनाए थे। वह 2006 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का भी हिस्सा थे।

