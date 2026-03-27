रिटायरमेंट वापस लेने को तैयार WI का ये धाकड़ बल्लेबाज, 9 साल बाद होगी इस फॉर्मेट में वापसी
वेस्टइंडीज के स्टार टी20 बल्लेबाज एविन लुईस ने इस साल की शुरुआत में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। यह ऐलान उन्होंने वेस्टइंडीज की टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड से बाहर किए जाने के बाद किया था।
वेस्टइंडीज के स्टार टी20 बल्लेबाज एविन लुईस ने इस साल की शुरुआत में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। यह ऐलान उन्होंने वेस्टइंडीज की टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड से बाहर किए जाने के बाद किया था, मगर महज दो महीने बाद उनका मन बदल गया है और उन्होंने रिटायरमेंट वापस लेने का फैसला किया है। वह वेस्टइंडीज के लिए कोई लिमिटेड ओवर सीरीज नहीं खेलने वाले हैं बल्कि उन्होंने रिटायरमेंट वापस वेस्टइंडीज के घरेलू फर्स्ट-क्लास टूर्नामेंट, 'रीजनल फ़ोर डे कॉम्पिटिशन' के लिए त्रिनिदाद की टीम में खेलने के लिए लिया है। उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए टीम को अपनी उपलब्धता जाहिर कर दी है।
अगर वह यह घरेलू टूर्नामेंट खेलते हैं, तो लुईस 9 साल बाद रेड-बॉल क्रिकेट में वापसी करेंगे। उन्होंने इस फॉर्मेट में अपना आखिरी मैच 2016/17 में खेला था। उससे पिछले सीजन, 2015/16 में, उन्होंने 49.11 की औसत से 442 रन बनाए थे, जिसमें उनका एकमात्र फर्स्ट-क्लास शतक – जमैका के खिलाफ 104 रन – भी शामिल था। कुल मिलाकर, लुईस ने 22 मैचों में 30.72 की औसत से 1,229 रन बनाए हैं।
बता दें, एविन लुईस ने वेस्टइंडीज के लिए इंटरनेशनल मंच पर कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है।
लुईस इस सीजन में चल रही TTCB प्रीमियरशिप डिवीजन में बेस मोटर्स मार्चिन पैट्रियट्स के लिए बेहतरीन फॉर्म में रहे हैं। इसमें क्वीन्स पार्क क्रिकेट क्लब के खिलाफ 119 रन, मैरीबॉयज के खिलाफ 232 रन (नाबाद), और पावरजेन पेनल क्रिकेट क्लब के खिलाफ 113 रन की पारियां शामिल हैं। फिलहाल, इस स्थानीय दो-दिवसीय सीजन में उनका औसत 94 है।
त्रिनिदाद के कोच रायाद एमरिट ने कहा, “एविन लुईस ने खुद को राष्ट्रीय टीम के लिए उपलब्ध कराया है। यह हमारे लिए एक और अच्छा संकेत है, क्योंकि वह लगातार रन बना रहे हैं। (Cephas) कूपर भी पिछले साल हमारे बल्लेबाजों के मुख्य स्तंभों में से एक थे। यह एक अच्छी दुविधा है। यह कोई राज नहीं है कि किसी न किसी को टीम से बाहर बैठना पड़ेगा। चयनकर्ताओं के लिए यह एक मुश्किल फैसला होगा, लेकिन यह एक ऐसा फैसला है जो हमें लेना ही होगा।”
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें