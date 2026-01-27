टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड से पत्ता कटने पर धाकड़ ओपनर का मूड खराब, रिटायरमेंट को लेकर दिया बड़ा हिंट
Evin Lewis Retirement Hint: वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज एविन लुईस ने रिटायरमेंट को लेकर बड़ा हिंट दिया है। उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए वेस्टइंडीज स्क्वॉड में शामिल नहीं किया गया।
धाकड़ ओपनर एविन लुईस को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए वेस्टइंडीज स्क्वॉड में शामिल नहीं किया गया है। टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड से पत्ता कटने पर लुईस का मूड खराब है। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट को लेकर बड़ा हिंट दिया है। क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) ने सोमवार को अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें दो जाने-माने खिलाड़ियों जगह नहीं मिली। तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ चोट के कारण टीम में जगह नहीं बना पाए। वहीं, लूईस हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 मैच खेलने के बावजूद सिलेक्टर्स का भरोसा बरकरार नहीं रख सके। 34 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज को अफगानिस्तान के बॉलिंग अटैक के सामने मुश्किल हुई। उन्होंने दो मैच खेले और सिर्फ 17 रन बनाए।
'अब मेरे जाने का समय आ गया'
लुईस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, "मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 साल के दौरान मेरा साथ दिया। हालांकि, मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का समय आ गया है...बने रहिए।" लुईस ने साल 2016 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उनके पास सबसे छोटे फोर्मेट का काफी अनुभव है। लुईस ने अब तक 67 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें 29.01 के औसत से 1799 रन बनाए। उन्होंने दो शतक और 13 अर्धशतक जमाए हैं। लुईस ने वेस्टइंडीज के लिए 70 वनडे मैचों में 2279 रन बटोरे, जिसमें 36.75 का औसत है। उन्होंने वनडे फॉर्मेट में पांच सेंचुरी और 12 फिफ्टी लगाई हैं।
इन खिलाड़ियों की टीम में वापसी
भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाला टी20 वर्ल्ड कप सात फरवरी से शुरू होगा। शाई होप आगामी टूर्नामेंट में दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज टीम की कप्तानी करेंगे, जिसमें क्विंटन सैम्पसन और तेज गेंदबाज शमार जोसफ को शामिल किया गया। पूर्व कप्तान जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड और रोवमैन पॉवेल की अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैच की सीरीज से बाहर रहने के बाद टीम में वापसी हुई। पिछले टी20 वर्ल्ड कप के 11 खिलाड़ियों को इस टूर्नामेंट के लिए टीम में बरकरार रखा गया है। वेस्टइंडीज ने 2012 और 2016 में डेरेन सैमी की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप जीता था, जो फिलहाल टीम के हेड कोच हैं।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए वेस्टइंडीज स्क्वॉड: शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), जॉनसन चार्ल्स (विकेटकीपर), रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, शिमरोन हेटमायर, जेसन होल्डर, अकील होसेन, शमार जोसफ, ब्रैंडन किंग, गुडाकेश मोती, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्विंटन सैम्पसन, जेडन सील्स, रोमारियो शेफर्ड।