Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Evin Lewis in a bad mood after being snubbed from West indies T20 World Cup Squad Opner Gives big Retirement Hint
टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड से पत्ता कटने पर धाकड़ ओपनर का मूड खराब, रिटायरमेंट को लेकर दिया बड़ा हिंट

टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड से पत्ता कटने पर धाकड़ ओपनर का मूड खराब, रिटायरमेंट को लेकर दिया बड़ा हिंट

संक्षेप:

Evin Lewis Retirement Hint: वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज एविन लुईस ने रिटायरमेंट को लेकर बड़ा हिंट दिया है। उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए वेस्टइंडीज स्क्वॉड में शामिल नहीं किया गया।

Jan 27, 2026 04:51 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

धाकड़ ओपनर एविन लुईस को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए वेस्टइंडीज स्क्वॉड में शामिल नहीं किया गया है। टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड से पत्ता कटने पर लुईस का मूड खराब है। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट को लेकर बड़ा हिंट दिया है। क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) ने सोमवार को अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें दो जाने-माने खिलाड़ियों जगह नहीं मिली। तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ चोट के कारण टीम में जगह नहीं बना पाए। वहीं, लूईस हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 मैच खेलने के बावजूद सिलेक्टर्स का भरोसा बरकरार नहीं रख सके। 34 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज को अफगानिस्तान के बॉलिंग अटैक के सामने मुश्किल हुई। उन्होंने दो मैच खेले और सिर्फ 17 रन बनाए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

'अब मेरे जाने का समय आ गया'

लुईस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, "मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 साल के दौरान मेरा साथ दिया। हालांकि, मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का समय आ गया है...बने रहिए।" लुईस ने साल 2016 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उनके पास सबसे छोटे फोर्मेट का काफी अनुभव है। लुईस ने अब तक 67 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें 29.01 के औसत से 1799 रन बनाए। उन्होंने दो शतक और 13 अर्धशतक जमाए हैं। लुईस ने वेस्टइंडीज के लिए 70 वनडे मैचों में 2279 रन बटोरे, जिसमें 36.75 का औसत है। उन्होंने वनडे फॉर्मेट में पांच सेंचुरी और 12 फिफ्टी लगाई हैं।

ये भी पढ़ें:एविन लुईस के हत्थे चढ़े इंग्लैंड के गेंदबाज, 8 छक्के जड़ मचाई तबाही

इन खिलाड़ियों की टीम में वापसी

भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाला टी20 वर्ल्ड कप सात फरवरी से शुरू होगा। शाई होप आगामी टूर्नामेंट में दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज टीम की कप्तानी करेंगे, जिसमें क्विंटन सैम्पसन और तेज गेंदबाज शमार जोसफ को शामिल किया गया। पूर्व कप्तान जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड और रोवमैन पॉवेल की अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैच की सीरीज से बाहर रहने के बाद टीम में वापसी हुई। पिछले टी20 वर्ल्ड कप के 11 खिलाड़ियों को इस टूर्नामेंट के लिए टीम में बरकरार रखा गया है। वेस्टइंडीज ने 2012 और 2016 में डेरेन सैमी की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप जीता था, जो फिलहाल टीम के हेड कोच हैं।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए वेस्टइंडीज स्क्वॉड: शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), जॉनसन चार्ल्स (विकेटकीपर), रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, शिमरोन हेटमायर, जेसन होल्डर, अकील होसेन, शमार जोसफ, ब्रैंडन किंग, गुडाकेश मोती, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्विंटन सैम्पसन, जेडन सील्स, रोमारियो शेफर्ड।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
India Vs West Indies T20 World Cup 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |