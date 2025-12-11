पैसे से प्यार होता है लेकिन IPL से ज्यादा...कपिल देव की खिलाड़ियों को दो टूक, बताया क्या सबसे जरूरी?

संक्षेप: 1983 विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव ने खिलाड़ियों को अहम सलाह दी है। उन्होंने दो टूक कहा कि देश के लिए खेलने से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है।

दुनियाभर में फ्रेंचाइजी क्रिकेट का बोलबाला है। इस बात पर काफी चर्चा हो रही है कि क्या नेशनल टीम की ओर से खेलने से ज्यादा फ्रेंचाइजी लीग को अहमियत दी जानी चाहिए। इंटरनेशनल मैचों के बजाय इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) जैसी फायदेमंद लीग को प्राथमिकता देने वाले खिलाड़ियों का ट्रेंड बढ़ा है। कपिल देव ने इसपर अपनी बेबाक राय रखी है। भारत के महान ऑलराउंडर और 1983 विश्व कप विजेता कप्तान का मानना है कि देश के लिए खेलने से ज्यादा अहम कुछ भी नहीं। उन्हें लगता है कि आखिरी फैसला खिलाड़ी का होता है लेकिन देश का प्रतिनिधित्व करना हमेशा सबसे बड़ा सम्मान बना रहना चाहिए।

कपिल ने गुरुवार को कहा, "मुझे लगता है कि हर इंसान अलग होता है। हर किसी को पैसे से प्यार होता है और कुछ खिलाड़ी लीग को प्राथमिकता दे सकते हैं। लेकिन मुझे अब भी लगता है कि इंडिया के लिए खेलना आईपीएल से ज्यादा जरूरी है। हालांकि, हर किसी को अपनी राय रखने का हक है, उनका अपना सोचने का तरीका होता है। उन्हें गुड लक।" महान ऑलराउंडर ने यह बात भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर (पीजीटीआई) इवेंट में ‘72 द लीग’ लॉन्च के अवसर पर कही। इस लीग में देश और विदेश के 60 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारतीय गोल्फ प्रीमियर लीग (आईजीपीएल) के शुरू होने के महीनों बाद पीजीटीआई ने यह घोषणा की है।