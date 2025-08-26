जानते तो सब हैं लेकिन बोलेगा कोई नहीं...पूर्व क्रिकेटर का धोनी पर पक्षपात का आरोप

पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने महेंद्र सिंह धोनी पर पक्षपात का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये बात जानते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन कोई कहने के लिए आगे नहीं आएगा। तिवारी ने अपना अंतरराष्ट्रीय करियर लंबा नहीं चल पाने का ठीकरा धोनी के सिर पर फोड़ा है।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर पक्षपात का आरोप लगाया है। तिवारी ने धोनी की ही कप्तानी में 2008 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर इंटरनेशनल डेब्यू किया था। हालांकि, इंजरी की वजह से उनका करियर बहुत लंबा नहीं चला। उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 12 वनडे और 3 टी20 मैच खेले। मनोज तिवारी ने कहा कि उन्हें कभी भी धोनी का साथ नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें लगता है कि दो अन्य क्रिकेटरों के लिए धोनी का पक्षपाती रवैया उनके करियर के खिलाफ गया। तिवारी ने कहा कि बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं लेकिन कोई कहेगा नहीं।

मनोज तिवारी ने जिम्बाब्वे में 2015 में आखिरी बार भारत के लिए वनडे खेला था। तब धोनी और दूसरे सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया था और अजिंक्य रहाणे युवा टीम की कप्तानी किए थे।

मनोज तिवारी के साथ संयोग ऐसा रहा कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपनी पहली सेंचुरी पूरी करने के बाद उन्हें वनडे की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली। उसके बाद जब उन्होंने श्रीलंका दौरे से प्लेइंग इलेवन में वापसी की तब उन्होंने गेंद से कमाल कर एक मैच में 4 विकेट हासिल किए और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। उसके अगले वनडे में उन्होंने बल्ले से कमाल किया और अर्धशतक ठोका।

क्रिकट्रैकर से बातचीत में जब शतक लगाने के बाद प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिलने का जिक्र हुआ तब उनका दर्द उभर आया। उन्होंने कहा, 'मैं वो नहीं हूं जो इस सवाल का जवाब देने की स्थिति में है। मुझे लगता है कि एमएस धोनी, डंकन फ्लेचर और चयनकर्ता इसका जवाब दे पाएंगे क्योंकि अब तक मुझे ही जवाब नहीं मिला।' उन्होंने कहा कि अब अगर आगे वह धोनी से मिलेंगे तो वह निश्चित तौर पर पूछेंगे कि उन्हें और मौका नहीं दिए जाने की वजह क्या थी।

तिवारी ने कहा, 'मैं कोई ऐसा व्यक्ति तो हूं नहीं कि कोच या चयनकर्ताओं या कप्तान को उस समय फोन करूंगा कि जवाब दीजिए। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं कि मेरा जब भी धोनी से सामना होगा, मैं निश्चित तौर पर पूछूंगा कि शतक लगाने के बाद मुझे मौका नहीं दिए जाने की मुख्य वजहें क्या थीं। इसलिए अब तक मुझे इसका अंदाजा ही नहीं है कि आखिर क्या गड़बड़ी हुई, उस वक्त उन लोगों का थॉट प्रॉसेस क्या रहा होगा। ये वो सवाल है जो उनसे पूछे जाने की जरूरत है जिन्होंने वो फैसला लिया था और उस वक्त कौन से लोग थे जो फैसला करते थे।'

जब उनसे यह कहा गया कि टीम इंडिया के कई खिलाड़ी और बाद में चेन्नई सुपर किंग्स के तमाम खिलाड़ियों ने महेंद्र सिंह धोनी को युवाओं को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया। इस पर तिवारी ने कहा, 'नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता। देखिए, ख्याति और धारणा ऐसी चीजें हैं जिसके साथ लोग जाते हैं। लेकिन मैं तो उनमें से हूं, कुछ अन्य भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो उनके कार्यकाल के दौरान रहे हैं। इसलिए ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनके पास इससे अलग कहानी है कि कैसे उन्होंने अपने खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया। मैं अपने अनुभव के हिसाब से कह सकता हूं, मैं सिर्फ अपना अनुभव साझा कर सकता हूं कि मेरे साथ क्या हुआ था। अगर वह अपने खिलाड़ियों को बढ़ावा दिए होते तो निश्चित तौर पर मुझे भी बढ़ावा दिए होते क्योंकि मैने उस मैच में और उस वक्त अच्छा प्रदर्शन किया था।'

तिवारी ने कहा, 'मैंने प्लेइंग इलेवन में फिर वापसी की, मैंने श्रीलंका के खिलाफ मैच में 4 विकेट हॉल लिया और 21 रन बनाए। अगले मैच में भी मैंने श्रीलंका में 65 रन बनाए। मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। मुझे बैकिंग नहीं मिली, जो मुझे मिलने की उम्मीद थी। मुझे हमेशा लगता है कि परफॉर्मेंस ही प्लेइंग इलेवन या स्क्वाड में जगह पाने का सबसे बड़ा पैमाना है। लेकिन मेरे मामले में ऐसा नहीं हुआ। मैं दूसरों के बारे में नहीं कह सकता।'