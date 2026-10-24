हमारी टीम में हर कोई मैच विनर है..., भारत ने न्यूजीलैंड को हराया तो क्या-क्या बोले श्रेयस अय्यर?
न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी-20I मैच में मिली जीत से टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर काफी खुश हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी टीम में सारे खिलाड़ी मैच विनर हैं। उन्होंने तिलक वर्मा और नीतीश रेड्डी की खास तारीफ की है और नमन धीर की भी काबिलियत को शब्दों में बयां किया है।
शनिवार को क्राइस्टचर्च में भारत ने न्यूजीलैंड को एक रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से शिकस्त दी। पांच मैचों की टी-20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में तिलक वर्मा, नीतीश रेड्डी और नमन धीर की शानदार बल्लेबाजी के कारण भारत ने 181 रनों के मिले लक्ष्य को 1 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। भारत की इस जीत से टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर काफी खुश हैं और कहा है कि मेरी टीम में सारे खिलाड़ी मैच विनर हैं। उन्होंने कहा कि तिलक वर्मा और साथी खिलाड़ियों द्वारा आज के मैच में दिया गया योगदान इसका एक उदाहरण था।
प्रेशर में इंडिया के मैच जीतने और खिलाड़ियों के मैच विनर बनने की काबिलियत पर बात करते हुए भारतीय कप्तान ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा- "मुझे लगता है कि हमारी टीम में हर कोई मैच विनर है और आज हमने इसका एग्जांपल देखा।" उन्होंने आगे कहा- "सच कहूं तो जब हमने विकेट खोए, खासकर लगातार विकेट, तो हमें लगा कि गेम हमसे दूर जा रहा है। लेकिन तिलक और रेड्डी, दोनों ने जबरदस्त कैरेक्टर दिखाया और नमन धीर का भी एक शानदार कैमियो था।"
नमन धीर की सराहना की
नमन धीर के योगदान और उनकी हरफनमौला काबिलियत पर बात करते हुए कप्तान अय्यर ने कहा- "हमने उन्हें वेस्ट इंडीज के खिलाफ घर पर कुछ गेम में देखा। वह एक जबरदस्त बॉलर भी हैं और एक बार जब आप बैटिंग और बॉलिंग दोनों हिस्सों को कवर कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि वह बहुत कैरेक्टर लाते हैं। उनकी फील्डिंग भी शानदार है। वह असल में एक उच्च क्वालिटी के प्लेयर हैं।
इस चीज का रहा मलाल
न्यूजीलैंड के स्पिनर्स मिचेल सेंटनर और माइकल ब्रेसवेल से मिली चुनौती और चेज के दौरान इंडिया के तरीके पर पर पूछे जाने पर अय्यर बोले- "मुझे लगता है कि हमने शुरू में बहुत सारी डॉट बॉल खेलीं और इससे रन रेट भी बढ़ गया। जब हम अंदर बल्लेबाजी करने गए, तो हम सच में तेज गति से रन बनाना चाहते थे, लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने कमाल की बॉलिंग की। खासकर ब्रेसवेल और सेंटनर ने। जिस तरह से उन्होंने बीच में गेम को कंट्रोल किया। बॉल को हिट करना आसान नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमने गैप पकड़े होते और बाउंड्री ढूंढने की कोशिश की होती, तो हम आसानी से आगे बढ़ सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। अय्यर ने यह कहा कि यह सिर्फ एक दिन की बात थी जब हम लड़खड़ाए। उम्मीद है अगले मैच में अच्छे से वापसी करेंगे।
भारत की फील्डिंग पर क्या बोले?
भारत की फील्डिंग की कोशिश और विरोधी टीम को दो रन बनाने से रोकने की अहमियत पर अय्यर ने कहा- "टीम के हर खिलाड़ी को यह मैसेज दिया गया था कि आपको अपनी तरफ आने वाली हर गेंद का अंदाजा लगाना होगा और बस यह मानना होगा कि आप सिंगल्स देंगे। बस यह देखना होगा कि आप गेंद की तरफ दौड़ रहे हैं। ऐसा करने से विरोधी टीम दो रन भागने से पहले सोचेगी। भारत की अगली मंजिल और सीरीज में टीम की तरक्की पर अय्यर ने कहा- काम अभी आधा ही हुआ है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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