हर टीम के पास भारत को हराने की काबिलियत; श्रीलंका से सुपर 4 क्या जीते, उड़ने लगे बांग्लादेशी कोच
बांग्लादेश ने एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में श्रीलंका को क्या हराया, उसके कोच हवा में उड़ने लगे हैं। बुधवार को भारत के साथ होने वाले सुपर 4 मैच से पहले बांग्लादेश के कोच फिल सिमंस ने दावा किया है कि हर टीम में भारत को हराने की काबिलियत है।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषाTue, 23 Sep 2025 04:41 PM
बांग्लादेश के मुख्य कोच फिल सिमंस का मानना है कि भारत अजेय नहीं है। उन्होंने कहा कि बुधवार को जब उनकी टीम एशिया कप सुपर चार के मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन से भिड़ेगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम ने पिछले चार मैचों में क्या हासिल किया है।

बांग्लादेश ने सुपर चार चरण के पहले मैच में श्रीलंका को शिकस्त दी है और इससे टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ होगा।

भारतीय टीम पाकिस्तान को मात देने के बाद बुधवार को बांग्लादेश का सामना करेगी।

वेस्टइंडीज के लिए 1987 से 1999 तक खेलने वाले सिमंस से जब पूछा गया कि क्या इस भारतीय टीम को हराना संभव है तो उन्होंने कहा, ‘‘हर टीम के पास इस भारतीय टीम को मात देने की क्षमता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैच जिस दिन खेला जाता है उससे पहले क्या हुआ है, यह मायने नहीं रखता है। यह बुधवार को क्या होगा उस बारे में है। यह उस साढ़े तीन घंटे के खेल के दौरान प्रदर्शन के बारे में है। हम अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ खेलने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि भारत की कमजोरियां ढूंढ़ पाएंगे। यही वह तरीका है जिससे हम मैच जीतते हैं।’’

इस 62 साल के पूर्व खिलाड़ी ने कहा कि वह भारत से जुड़े किसी भी मैच के माहौल को समझते हैं और चाहते हैं कि उनके खिलाड़ी उस पल का लुत्फ उठाते हुए चुनौती का सामना करें।

उन्होंने कहा, ‘‘हर मैच, खासकर भारत से जुड़े मैचों में एक उत्साह होता है क्योंकि वे दुनिया की नंबर एक टी20 टीम हैं। हम बस इस उत्साह का लुत्फ उठाने लेने जा रहे हैं।’’

सिमंस का मानना है कि दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (डीआईसीएस) की पिच वास्तव में बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी है और मैच में टॉस कोई बड़ा मसला नहीं होगा।

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने 40 ओवरों में विकेट में ज्यादा अंतर नहीं देखा। मुझे लगता है कि यह कुछ बेहतरीन विकेटों में से एक है जो मैंने यहां कुछ समय से देखे हैं। मुझे लगता है कि कल रात (भारत बनाम पाकिस्तान) भी ऐसा ही था।"

बांग्लादेश के कोच ने कहा, ‘‘विकेट बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छा था। गेंदबाजों को सही गेंदबाजी करनी पड़ी। मुझे नहीं लगता कि टॉस का ज्यादा असर नहीं होगा।’’

सिमंस ने कहा कि सितंबर की गर्मी में दुबई और अबुधाबी में लगातार क्रिकेट खेलना शारीरिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण है।

वेस्टइंडीज के लिए 26 टेस्ट और 143 एकदिवसीय खेलने वाले इस पूर्व खिलाड़ी ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि खिलाड़ी लगातार मैच खेलने के लिए काफी फिट हैं। लेकिन किसी भी टीम के लिए लगातार टी20 मैच खेलना चुनौतीपूर्ण है। यह जितना लोग सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है।’’

