वैभव सूर्यवंशी से नफरत करने वालों की अश्विन ने लगाई क्लास, सचिन तेंदुलकर से तुलना पर भी बोले
वैभव सूर्यवंशी को अश्विन ने ट्रेंड सेटर बताया है। साथ ही श्रीलंका में हुई घटना के बाद वैभव पर हो रही ट्रोलिंग पर उन्होंने निराशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि जितना वैभव को क्लोजली फॉलो किया जा रहा है उतना कभी सचिन तेंदुलकर को भी नहीं किया गया है। क्यों ऐसा कहा, पढ़िए पूरा।
बिहार के 15 वर्षीय वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी के बारे में अपने यूट्यूब चैनल में बात करते हुए रविचंद्रन अश्विन ने कहा है कि यह खिलाड़ी अलग है। यह ट्रेंड मेकर और ट्रेंड सेटर है। उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर के टाइम में कोई भी इंडिया ए का मैच फॉलो नहीं करता था, लेकिन वैभव ने अपनी प्रतिभा के दम पर लोगों को मैच देखने के लिए मजबूर कर दिया है। रविचंद्रन अश्विन सूर्यवंशी पर ज्यादा उम्मीदों को गलत बताया है और कहा है कि इस खिलाड़ी बस इंजॉय करने दीजिए। उसके आउट होने पर ज्यादा आलोचना करने या नफरत फैलाने की जरूरत नहीं है।
इंडिया ए खेलते वक्त वैभव की तरह सचिन को नहीं फॉलो किया गया
अपने यूट्यूब चैनल ऐश की बात में वरिष्ठ खेल पत्रकार विमल कुमार के साथ चर्चा के दौरान अश्विन से पूछा गया कि क्या श्रीलंका में ट्राई नेशन ए सीरीज के दौरान धक्का- मुक्की वाली घटना हुई थी, उसके बाद बहुत से लोग यह कह रहे हैं कि वैभव को सचिन की तरह ही मैनर्ड तरीके से खेलना चाहिए। इस सवाल का जवाब देते हुए अश्विन ने कहा कि "मुझे एक बात बताइए कि सचिन तेंदुलकर को इंडिया ए खेलते वक्त किसने इतना फॉलो किया था, जितना अभी वैभव को किया जा रहा है। सचिन तेंदुलकर के वक्त आईपीएल नहीं था, इतने क्लोज और हाई क्वालिटी के कैमरे नहीं थे और ना ही उन्हें किसी ने इतना फॉलो किया। तो हम सचिन से मैनर के तरीके में भी वैभव की कैसे तुलना कर सकते हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसी को इतने करीब से फॉलो किया गया हो। यह एक तरीके से ट्रेंड ब्रेकिंग या ट्रेंड सेटिंग चीज है, जो वैभव ने किया है।"
वैभव के बारे में नफरत फैलाना गलत, उसे क्रिकेट एंजॉय करने दें
अश्विन ने श्रीलंका में हुई ट्राई नेशन ए वाली सीरीज में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरीके से लोग वैभव के बारे में बात कर रहे हैं, उन पर कटाक्ष कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, वह सरासर गलत है। क्रिकेट एक खेल है। गली क्रिकेट में भी हीट ऑफ द मोमेंट ऐसी चीजें हो जाती हैं और फिर अगले दिन सब नेम प्रेम से फिर से खेलते हैं। यह क्रिकेट में चलता है। इस तरह की चीजों पर हाइप क्रिएट करना निराशाजनक है। वह (वैभव सूर्यवंशी) बच्चा है, उसे गेम को एंजॉय करने दीजिए।
बता दें कि वैभव सूर्यवंशी 26 जून से शुरू हो रही आयरलैंड सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं। उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की टी-20 सीरीज के लिए भी चुना गया है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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