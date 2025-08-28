यहां तक कि गली क्रिकेट भी...दलीप ट्रॉफी के इंतजाम को लेकर BCCI पर भड़के फैंस

भारत के सबसे अहम घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होने से क्रिकेट फैन भड़के हुए हैं। वे सोशल मीडिया पर बीसीसीआई को खूब खरी-खोटी सुना रहे हैं। ताना मार रहे हैं कि दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड अपने प्रीमियर डोमेस्टिक टूर्नामेंट की लाइव स्ट्रीमिंग तक नहीं करा सकता।

गुरुवार से भारत की अहम घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताओं में से एक दलीप ट्रॉफी का शोर शुरू हो चुका है। पहले ही दिन दो प्लेऑफ मुकाबले खेले जा रहे हैं। एक नॉर्थ जोन बनाम ईस्ट जोन का तो दूसरा सेंट्रल जोन बनाम नॉर्थ ईस्ट जोन का। टूर्नामेंट में कई बड़े नाम दिखने जा रहे हैं जिन्होंने भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। कई गुमनाम और युवा प्रतिभाएं भी अपना कौशल दिखाने के लिए बेकरार हैं। इन सबके बीच क्रिकेट फैन निराश हैं। वह बीसीसीआई पर भड़के हुए हैं।

बीसीसीआई ने दलीप ट्रॉफी के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करने का फैसला किया है। ये बात फैंस के गले नहीं उतर रही। दलीप ट्रॉफी देश के सबसे महत्वपूर्ण तीन घरेलू प्रतियोगिताओं में से एक है। बाकी दो हैं- रणजी ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी।

दलीप ट्रॉफी के पहले और दूसरे क्वार्टर फाइनल मैचों में भारतीय क्रिकेट के कुछ बड़े नाम भी दिखने वाले हैं। मोहम्मद शमी चोट के बाद वापसी कर रहे हैं। पहला क्वार्टर फाइनल नॉर्थ जोन बनाम ईस्ट जोन के बीच है तो दूसरा क्वार्टर फाइनल सेंट्रल जोन और नॉर्थ-ईस्ट जोन के बीच है। शमी ईस्ट जोन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं तेज गेंदबाज मुकेश कुमार भी उनकी टीम में हैं। रियान पराग, यश धुल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, रजत पाटीदार और दीपक चाहर जैसे खिलाड़ी दलीप ट्रॉफी का हिस्सा हैं।

एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 4 अगस्त को खत्म हुई और तब से क्रिकेट फैंस भारतीय खिलाड़ियों को लाइव खेलते हुए देखने के लिए तरस रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि बीसीसीआई इस अहम टूर्नामेंट के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग कराएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे फैंस भड़के हुए हैं। वे इसे शर्मनाक बता रहे हैं।

द रिवर्स स्वीप नाम के एक हैंडल ने एक्स पर पोस्ट किया, ‘दलीप ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मैचों का टेलिकॉस्ट नहीं हो रहा। यह शर्मनाक है। दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड अपने प्रमुख घरेलू टूर्नामेंट्स को टेलिकॉस्ट तक करा पाता।’