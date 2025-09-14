जबरा फैन तक उनका नाम नहीं जानते होंगे; पूर्व क्रिकेटर पाकिस्तानी टीम से हैं निराश

भारत के पूर्व क्रिकेटर निखिल चोपड़ा ने एशिया कप की पाकिस्तानी टीम पर निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट के जबरा से जबरा फैन तक से पाकिस्तानी टीम के कुछ टॉप खिलाड़ियों का नाम पूछा जाए तो वे नहीं बता पाएंगे। वही फैन 1990 के दशक के पाकिस्तानी क्रिकेटरों के बारे में बता देंगे।

भारत के पूर्व क्रिकेटर निखिल चोपड़ा ने एशिया कप खेल रही पाकिस्तान की टीम पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टीम में स्टार पावर नहीं है। बड़े नाम नदारद हैं। ज्यादातर खिलाड़ियों को क्रिकेट फैन जानते तक नहीं हैं। यहां तक कि जबरा फैन तक उनका नाम नहीं जानते होंगे।

एशिया कप में न तो बाबर आजम हैं और न ही मुहम्मद रिजवान। दोनों के तो करियर पर ही प्रश्न चिह्न सा लग चुका है क्योंकि वे पाकिस्तान के टी20 इंटरनेशनल सेट-अप से ही बाहर किए जा चुके हैं। सलमान अली आगा के नेतृत्व वाली टीम में कई युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और फकर जमान जैसे कुछ मुट्ठीभर खिलाड़ी ही हैं जिनके पास अंतरराष्ट्रीय मैचों का ठीक-ठाक अनुभव है।

निखिल चोपड़ा ने एनडीटीवी पर कहा, ‘पाकिस्तानी स्क्वाड का अपमान नहीं कर रहा, लेकिन जब आप उनकी टीम को देखेंगे और सड़कों पर किसी बच्चे से उनके टॉप 3 या टॉप 4 खिलाड़ियों का नाम पूछेंगे तो कट्टर से कट्टर जबरा क्रिकेट फैन जो टी20 को फॉलो करते हैं, उनका नाम नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर आप उनके 90 के दशक के पाकिस्तानी क्रिकेटरों के बारे में पूछेंगे तो उन्हें याद होगा।’

चोपड़ा ने कहा कि पाकिस्तानी टीम के उलट भारतीय टीम को देखेंगे तो उसमें कई मैच विनर हैं। अनुभवी खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड स्टार हैं। यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी तक को 15 सदस्यीय स्क्वाड में जगह नहीं मिली।