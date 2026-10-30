260 का टारगेट देने के बाद भी न्यूजीलैंड के कप्तान को सता रहा था हार डर, सैंटनर ने कहा- टोटल ठीक था लेकिन...
260 रनों का लक्ष्य रखने के बाद भी न्यूजीलैंड के कप्तान को भारतीय बल्लेबाजों की दशहत थी। ऑकलैंड में खेले गए मुकाबले में जब न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने भारत के सामने 260 रनों का टारगेट सेट किया तब भी न्यूजीलैंड के कप्तान की सोच थी कि इन खिलाड़ियों के सामने यह टारगेट भी छोटा पड़ सकता है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी-20 सीरीज के चौथे मैच में न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की। कीवी टीम ने भारत को 87 रनों से करारी शिकस्त दी। शुक्रवार, 30 अक्टूबर को ऑकलैंड में खेले गए इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 259 रन बनाए और भारत के सामने 260 रनों का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 9 विकेट खोकर सिर्फ 172 रन ही बना सकी। बेशक न्यूजीलैंड ने इस मुकाबले को 87 रनों से जीता, लेकिन जब न्यूजीलैंड 260 रनों को डिफेंड करने के लिए मैदान पर उतरी थी तब टीम के कप्तान को हार का डर सता रहा था। मैच के बाद मिचेल सैंटनर ने खुद इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा कि 260 एक बढ़िया स्कोर था, लेकिन भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सामने सतर्क रहने की जरूरत थी। आखिरकार हमने अच्छी गेंदबाजी की और सीरीज में पहली जीत का स्वाद चखा।
पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान बेहतर प्रदर्शन और टीम को सीरीज में मिली पहली मिली जीत पर बात करते हुए न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने कहा- “हम एक और टॉस हार गए लेकिन हमारे लिए यह अच्छा रहा कि आज हवा की वजह से ओस ज्यादा नहीं पड़ी। 260 एक अच्छा स्कोर था, लेकिन भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सामने सतर्क होकर अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत थी और हमने वही किया।” क्या उनके प्लेयर्स ने पूरी पारी के दौरान ज्यादा आक्रामक होने का प्रयास जानबूझकर किया यह पूछे जाने पर सैंटनर ने हां में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि - “मुझे लगता है कि हमने पिच को अच्छे से समझा। लड़कों ने अच्छी तरह से बैटिंग की और हम शुरुआत में विकेट लेने में कामयाब रहे, जो जाहिर है पावरप्ले में बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि आज रात हमारी लेंथ, हमारी लाइन्स सच में अच्छी थीं और विकेट में थोड़ी नमी है। ज्यादातर मैचों में हम यही चाहते थे। इसलिए मुझे लगता है कि जब हम अच्छी बाउंस वाली विकेट पर सही करते हैं, तो यह अच्छा होता है।”
माइकल ब्रेसवेल की बैटिंग और गेंदबाजी यूनिट की तारीफ की
आज के मुकाबले में माइकल ब्रेसवेल 260 की स्ट्राइक रेट से 65 रन बनाए। उनके योगदान पर बात करते हुए कीवी कप्तान ने कहा- “उनके आने से पहले भी हम काफी अच्छी स्थिति में थे। लेकिन उन्होंने पहली बॉल से ही बड़े शॉट्स खेलने शुरू कर दिए। उनके इस अप्रोच की वजह से हमारा जो स्कोर 220 तक होना चाहिए था वह 260 तक पहुंच गया। ग्लेन फिलिप्स ने उनका अच्छा साथ दिया।” उन्होंने आगे कहा- “ब्रेसवेल को कुछ रन बनाते देखना अच्छा लगा क्योंकि वह नेट्स में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे।” गेंदबाजी प्रदर्शन पर कप्तान ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि- “काफी खुश हूं। यह एक मुश्किल ग्राउंड है। हमने भारतीय बल्लेबाजों को अपनी गेंदबाजी से काफी परेशान किया। कुछ कैच हमसे छूटे लेकिन हमने कुल मिलाकर अच्छी और कसी हुई गेंदबाजी की।”
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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