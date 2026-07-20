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रोहित शर्मा का शतक देखकर पाकिस्तानी क्रिकेटर भी हुआ फैन, गौतम गंभीर को दे दिया बड़ा संदेश

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
लाइव हिन्दुस्तान
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रोहित शर्मा द्वारा लॉर्ड्स में खेली गई 138 रनों की ऐतिहासिक पारी के पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर फैन हो गए हैं। कामरान अकमल ने रोहित और विराट के बारे में गौतम गंभीर को एक संदेश भी दिया है।

रोहित शर्मा का शतक देखकर पाकिस्तानी क्रिकेटर भी हुआ फैन, गौतम गंभीर को दे दिया बड़ा संदेश

पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज कामरान अकमल लॉर्ड्स में रोहित शर्मा द्वारा खेली गई 138 रनों की विस्फोटक पारी के फैन हो गए हैं। उन्होंने उनकी इस पारी पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि रोहित शर्मा ने अपनी इस पारी से सबको करारा जवाब दिया है।

वे तभी संन्यास लेंगे जब उन्हें लगेगा

द गेम प्लान पॉडकास्ट में में बात करते हुए इस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कहा “कुल मिलाकर, इंग्लैंड सीरीज जीतने का हकदार था, लेकिन रोहित शर्मा का शतक दिन की सबसे बड़ी खबर रही। यह एक दमदार पारी थी, जिसने सबको याद दिला दिया कि वह आज भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाजों में से एक क्यों हैं। उनके भविष्य को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही थीं। अफवाहें फैल रही थीं कि वह अब भारत की टीम का हिस्सा नहीं हैं और 2027 विश्व कप में भी नहीं खेल पाएंगे। आज रोहित ने अपने बल्ले से उन सभी सवालों के जवाब दे दिए।” अकमल ने आगे कहा “आज की पारी उनका जवाब थी। ऐसी बातें चल रही थीं कि उन्हें टीम से बाहर कर देना चाहिए, लेकिन इस तरह के प्रदर्शन से पता चलता है कि महान खिलाड़ियों का मूल्यांकन उनके मैदान पर प्रदर्शन के आधार पर किया जाना चाहिए। रोहित और विराट जैसे खिलाड़ी किसी के दबाव में आकर टीम नहीं छोड़ते।” विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों के संन्यास पर बात करते हुए पूर्व क्रिकेटर ने गंभीर को संदेश देने की कोशिश की और कहा “वे तभी संन्यास लेगें जब उन्हें लगेगा कि समय सही है। दोनों ने वर्षों से भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत त्याग किया है। जरूरत पड़ने पर उन्होंने आराम किया, टीम को प्राथमिकता दी और लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे। इसीलिए वे सुपरस्टार बने हुए हैं।”

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गेंदबाजी की आलोचना की

अकमल ने भारत के गेंदबाजी प्रदर्शन की भी आलोचना की, जिसमें उन्होंने 50 ओवरों में 387 रन लुटा दिए और कहा कि उन्हें बीच में कुलदीप यादव की कमी महसूस हुई। अकमल ने कहा- “प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह अनुभवी गेंदबाज हैं, लेकिन दोनों ने जमकर रन लुटाए। गुरनूर बराड़ ने 97 रन दिए। जब ​​आपके मुख्य गेंदबाज 70 से 100 रन लुटा रहे हों, तो विपक्षी टीम के खिलाफ बचाव करना या उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। भारत को कुलदीप यादव की कमी भी खली। सिर्फ एक मुख्य स्पिनर अक्षर पटेल के साथ उनके पास विविधता की कमी थी। मुझे लगता है कि कुलदीप को खेलना चाहिए था। उनकी विकेट लेने की क्षमता से फर्क पड़ सकता था।” उन्होंने आगे कहा “भारत की गेंदबाजी में अनुभव की कमी दिखी। उन्होंने आखिरी पांच ओवरों में 80 से ज्यादा रन लुटा दिए और यही निर्णायक साबित हुआ। बल्ले से उन्होंने भले ही कड़ी टक्कर दी, लेकिन वे हमेशा ज्यादा रन बनाने की कोशिश में लगे रहे। भारत थोड़ा आत्मसंतुष्ट भी लग रहा था। लोग कहते रहे कि प्रतिभाओं की भरमार के चलते वे दो-तीन अलग-अलग टीमें उतार सकते हैं। लेकिन अगर आप इस दौरे को देखें, आयरलैंड से लेकर इंग्लैंड तक, तो वे सिर्फ एक ही मैच जीत पाए।”

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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