ईशान मलिंगा ने इंग्लैंड के खिलाफ लगाया 'शर्मनाक शतक', ये ‘जख्म’ झेलने वाले दूसरे श्रीलंकाई बने
तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा ने श्रीलंका बनाम इंग्लैंड वनडे मैच में 101 रन खर्च किए। वह वनडे इतिहास के शर्मानक क्लब में शामिल हो गए हैं। इंग्लैंड ने लाहौर के मैदान पर विशाल स्कोर खड़ा किया।
इंग्लैंड ने गुरुवार को वनडे ट्राई सीरीज के छठे मैच में श्रीलंका के खिलाफ विशाल स्कोर खड़ा किया। इंग्लैंड ने लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में निर्धारित 50 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 386 रन बनाए। श्रीलंका की ओर से सबसे ज्यादा कुटाई ईशान मलिंगा की हुई। तेज गेंदबाज ईशान ने 'शर्मनाक शतक' लगाया। उन्होंने 10 ओवर के स्पेल में 101 रन लुटाए और एक विकेट हासिल किया। उन्होंने बेन डकेट को आउट किया। डकेट ने 132 गेंदों में 24 चौकों की मदद से 167 रन बटोरने के बाद 42वें ओवर में असिथा फर्नांडो को कैच थमाया।
ईशान ये ‘जख्म’ झेलने वाले दूसरे श्रीलंकाई बने
25 वर्षीय ईशान एक वनडे मैच में 100 प्लस रन लुटाने वाले दूसरे श्रीलांकाई गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर नुवान प्रदीप के साथ ऐसा हुआ था। प्रदीप ने साल 2017 में भारत के खिलाफ 10 ओवर में 106 रन खर्च किए और विकेट नहीं मिला था। यह वनडे मुकाबला मोहाली में आयोजित हुआ था। ईशान वनडे इतिहास में एक मैच में 100 या उससे अधिक रन लुटाने वाले 22वें गेंदबाज हैं।
वनडे इतिहास में किसने लुटाए सबसे ज्यादा रन?
एक वनडे मैच में सर्वाधिक रन खर्च करने का शर्मनाक रिकॉर्ड बास डे लीडे के नाम दर्ज है। नीदरलैंड के लीडे ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप में दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 10 ओवर में 115 रन दिए थे। उन्हें दो विकेट मिले। उनके बाद लिस्ट में मिक लुईस और एडम जम्पा हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर लुईस ने 2006 में साउथ अफ्रीका के सामने वनडे मैच में 10 ओवर में 113 रन लुटाए लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर जम्पा ने 2023 में साउथ उफ्रीका के विरुद्ध 10 ओवर में 113 रन दिए थे। उन्हें भी विकेट नहीं मिला था।
बेन डकेट के अलावा इन्होंने बनाए रन
लाहौर में इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ बेहतरीन आगाज किया। बेन डकेट और टॉम बैंटन की सलामी जोड़ी ने 163 रनों की साझेदारी की। इंग्लैंड को पहला झटका बैंटन के रूप में 25वें ओवर में जाकर लगा। उन्हें दासुन शनाका ने बोल्ड किया। बैंटन ने 75 गेंदों 74 रन बनाए, जिसमें में चौक और दो छक्के हैं। इसके बाद, डकेट ने कप्तान हैरी ब्रूक के साथ दूसरे विकेट के लिए 107 रनों की पार्टनरशिप की। कप्तान ने 34 गेंदों में 44 रन जोड़े, जिसमें तीन चौके और दो सिक्स हैं। ब्रूक 38वें में फर्नांडो का शिकार बने। विल जैक्स ने 21 गेंदों में 30 और जॉर्डन कॉक्स ने 27 गेंदों में 43 रन जुटाए। सैम करन 21 रन बनाकर नाबाद लौटे।
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