IPL 2026 से पहले SRH के लिए आई खुशखबरी, इस गेंदबाज को बोर्ड से मिल गया फिटनेस क्लीयरेंस
IPL 2026 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद यानी SRH के लिए एक खुशखबरी आई है। गेंदबाज ईशान मलिंगा को बोर्ड से फिटनेस क्लीयरेंस मिल गया है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने इस खिलाड़ी को आईपीएल में खेलने की मंजूरी दे दी है।
IPL 2026 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद यानी एसआरएच को एक बड़ी खुशखबरी मिली है। कप्तान पैट कमिंस भले ही अभी उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन एक विदेशी गेंदबाज को अपने बोर्ड से फिटनेस क्लीयरेंस मिल गया है। अब वह गेंदबाज भारत आकर आईपीएल 2026 में खेल सकता है। ये गेंदबाज कोई और नहीं, बल्कि श्रीलंका के पेसर ईशान मलिंगा हैं। कमिंस जब तक उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक ईशान मलिंगा प्लेइंग इलेवन का हिस्सा आराम से रह सकते हैं।
ईशान मलिंगा खतरनाक गेंदबाज हैं और वे पिछले सीजन 7 मैच खेल चुके हैं। इन सात मैचों में उन्होंने 13 विकेट निकालकर सभी को हैरान किया था। 1.2 करोड़ रुपये में मेगा ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने इस गेंदबाज को पिक किया था। ईशान मलिंगा अभी तक चोटों से जूझ रहे थे, लेकिन श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अब उनको फिटनेस क्लीयरेंस दे दिया है, जिससे वे आईपीएल में खेलने के लिए आ सकते हैं। हालांकि, कुछ और श्रीलंकाई खिलाड़ियों को अभी तक फिटनेस क्लीयरेंस नहीं मिल पाया है।
आईपीएल 2026 से पहले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए थे, जिसमें टूर्नामेंट खेलने वाले खिलाड़ियों को पहले फिटनेस टेस्ट पास करना होगा, उसके बाद ही वे आईपीएल में खेल सकते हैं। इसी कड़ी में सभी आईपीएल बाउंड खिलाड़ी फिटनेस क्लीयरेंस के बाद ही भारत आ सकते हैं। ईशान मलिंगा आईपीएल खेलने के लिए फिट हैं, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के पेसर नुवान तुषारा, कोलकाता नाइट राइडर्स के पेसर मथीशा पथिराना और स्पिनर वानिंदु हसरंगा पर अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है।
विदेशी पेसर्स में सनराइजर्स हैदराबाद के पास यही दो नाम हैं। एक हैं कप्तान पैट कमिंस और दूसरे ईशान मलिंगा। पैट कमिंस चोट की वजह से पहले कुछ मैचों में उपलब्ध नहीं हैं, जबकि मलिंगा अब शुरुआत से ही प्लेइंग इलेवन में नजर आने वाले हैं। वे आईपीएल 2025 के आखिर में लगातार प्लेइंग इलेवन में दिखे थे और दमदार गेंदबाजी भी की थी। ऐसे में मैनेजमेंट को उनसे उसी प्रदर्शन की उम्मीद होगी। सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी काफी कमजोर नजर आती है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें