England Women won match vs SA Women first time South Africa defeated by 10 wickets after 1997 in ODI World Cups इंग्लैंड ने तूफानी अंदाज में साउथ अफ्रीका को रौंदा, 28 साल बाद ये कारनामा करने वाली पहली टीम
इंग्लैंड ने तूफानी अंदाज में साउथ अफ्रीका को रौंदा, 28 साल बाद ये कारनामा करने वाली पहली टीम

इंग्लैंड ने शुक्रवार को महिला विश्वकप के चौथे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 215 गेंदे शेष रहते 10 विकेट से हराया। 1997 के बाद वनडे विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किसी टीम ने पहली बार 10 विकेट से जीत हासिल की। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने ये कारनामा किया था।

Himanshu Singh BhashaFri, 3 Oct 2025 07:16 PM
लिंसे स्मिथ की अगुवाई में अपने स्पिनरों के शानदार प्रदर्शन के दम पर इंग्लैंड ने शुक्रवार को आईसीसी महिला वनडे विश्व कप मैच में दक्षिण अफ्रीका को दस विकेट से हराकर अपने अभियान की बेहतरीन शुरुआत की। इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 69 रन पर आउट करके ही परिणाम लगभग तय कर दिया था। स्मिथ ने सात रन देकर तीन विकेट लिये। यह दक्षिण अफ्रीका का महिला विश्व कप इतिहास में दूसरा न्यूनतम स्कोर था। इसके जवाब में इंग्लैंड ने 14.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज एमी जोंस ने 40 और टैमी ब्यूमोंट ने 21 रन का योगदान दिया।

इंग्लैंड के लिए एमी जोंस और टैमी बोमॉन्ट की सलामी जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बिना कोई विकेट खोए 14.1 ओवर में 73 रन बनकर मुकाबला 10 विकेट से अपने नाम किया। एमी जोंस ने 50 गेंदों में छह चौके लगाते हुए नाबाद 40 रनों की पारी खेली। टैमी बोमॉन्ट ने 35 गेंदों में तीन चौकों की मदद से नाबाद 21 रन बनाये। उन्होंने 15वें ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। सात रन देकर चार विकेट लेने वाली लिंसी स्मिथ को 'प्लेयर ऑफ द मैच' से नवाजा गया। वनडे विश्व कप के इतिहास में 1997 के बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किसी टीम ने पहली बार 10 विकेट से जीत हासिल की। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने ये कारनामा किया था।

इससे पहले इंग्लैंड के लिए स्मिथ के अलावा कप्तान नेट स्किवर ब्रंट (पांच रन देकर दो विकेट), सोफी एक्लेस्टोन (19 रन देकर दो विकेट) और चार्ली डीन (14 रन देकर दो विकेट) ने दो दो विकेट झटके। दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 20.4 ओवर में ढेर हो गई, उसके लिए विकेटकीपर बल्लेबाज सिनाओ जाफ्टा (22 रन) ही दोहरे अंक के स्कोर तक पहुंच सकीं।

पिच से गेंदबाजों को मदद मिल रही थी और टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण का फैसला करने वाली इंग्लैंड ने दूसरे ओवर में ही स्मिथ को गेंद थमा दी, जिसका फल उसे तुरंत ही मिल गया। स्मिथ ने दूसरे ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक आसान रिटर्न कैच लपककर दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ट को आउट कर दिया। फिर स्मिथ ने चौथे ओवर में टैजमिन ब्रिट्स को और छठे ओवर में अनुभवी मारिजाने काप को बोल्ड कर दिया।

तेज गेंदबाज लॉरेन बेल ने सुने लुस का विकेट झटका, जिससे दक्षिण अफ्रीका की टीम छह ओवरों में 19 रन पर चार विकेट गंवाकर मुश्किल में थी और इन झटकों से टीम उबर ही नहीं सकी। मजबूत बल्लेबाजों के लगातार आउट होने के बाद दक्षिण अफ्रीका के मध्यक्रम पर काफी दबाव आ गया था। टीम की बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की गेंदबाजों के आगे घुटने टेक दिए।

इंग्लैंड की कप्तान साइवर ने क्लो ट्रायोन और नादिन डी क्लार्क को आउट करके दक्षिण अफ्रीका की मुश्किलें और बढ़ा दीं। इससे उसकी वापसी की संभावना भी खत्म हो गई। विकेटकीपर बल्लेबाज जाफ्टा ने कुछ संघर्ष दिखाया जिससे वह दक्षिण अफ्रीका को आईसीसी के सबसे बड़े टूर्नामेंट में अपने सबसे कम 51 रन के स्कोर पर सिमटने से ही बचा सकीं।

