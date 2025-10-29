इंग्लैंड ने की 000 वाली शर्मनाक शुरुआत, 20 साल में WODI क्रिकेट में पहली बार दिखा ये मंजर
संक्षेप: इंग्लैंड की टॉप की तीन बल्लेबाजों शर्मनाक शुरुआत दिलाई और एक शर्मनाक रिकॉर्ड इंग्लैंड की महिला टीम का बन गया। इतना ही नहीं, 20 साल में WODI क्रिकेट में पहली बार ऐसा हुआ है, जब एक रन पर 3 विकेट किसी टीम ने खोए हैं।
Women's Cricket World Cup 2025 का पहला सेमीफाइनल इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहटी में खेला जा रहा है, लेकिन इस मैच में 320 रनों के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की टीम की जैसी शुरुआत रही है, वह शर्मनाक की कही जाएगी। इसके पीछे का कारण ये भी है कि इंग्लैंड की महिला टीम ने अपने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम स्कोर पर पहले तीन विकेट खो दिए। ये स्कोर था, सिर्फ एक रन...। इतना ही नहीं, इंग्लैंड की टीम के टॉप 3 बल्लेबाजों का खाता तक नहीं खुला और ये इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के इतिहास में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार हुआ है।
सेमीफाइनल मैच में विशाल स्कोर का पीछा कर रही इंग्लैंड की टीम को अच्छी शुरुआत की उम्मीद रही होगी, लेकिन साउथ अफ्रीका की तेज गेंदबाजों ने इंग्लैंड की नींव को ही हिला दिया। इंग्लैंड ने पहले दो विकेट शून्य पर खो दिए। जाहिर है कि कोई बल्लेबाज रन नहीं बना सका। इसके बाद तीसरा विकेट एक रन के कुल स्कोर पर गिरा। हैरानी की बात ये थी कि तीसरी बल्लेबाज भी खाता नहीं खोल पाई। वुमेंस वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 साल के बाद ऐसा हुआ है कि किसी टीम ने एक रन के भीतर अपने तीन विकेट खो दिए। इससे पहले 2005 में दो बार ऐसा हुआ था, जब न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीम ने 1 रन पर 3 विकेट खोए थे।
एक महिला वनडे मैच की पारी में तीसरे विकेट के पतन पर सबसे कम रन
1 रन - न्यूज़ीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, 2005
1 रन - श्रीलंका बनाम दक्षिण अफ्रीका, प्रिटोरिया, 2005 विश्व कप
1 रन - इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका, गुवाहाटी, 2025 विश्व कप
इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के इतिहास में ये पहली बार हुआ है, जब नंबर एक, नंबर दो और नंबर तीन की बल्लेबाज खाता नहीं खोल पाईं। एमी जोन्स, टैमी ब्यूमाउंट और हीदर नाइट बिना खाता खोले पवेलियन लौटीं। यही वजह रही कि चौथे और पांचवें नंबर की बल्लेबाज को विकेट बचाने के लिए धीमी बल्लेबाजी के लिए मजबूर होना पड़ा। खबर लिखे जाने तक इंग्लैंड की टीम का स्कोर 20 ओवर के बाद 90/3 है। इंग्लैंड के सामने 320 रनों का विशाल स्कोर है। ये नॉकआउट मैच है, जहां अगर इंग्लैंड की टीम मुकाबला हारी तो फिर टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी।