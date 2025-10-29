Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़England Women Cricket Team loose their top 3 batter in ODI Innings for Duck first time in History 3 Wickets on 1 run
इंग्लैंड ने की 000 वाली शर्मनाक शुरुआत, 20 साल में WODI क्रिकेट में पहली बार दिखा ये मंजर

इंग्लैंड ने की 000 वाली शर्मनाक शुरुआत, 20 साल में WODI क्रिकेट में पहली बार दिखा ये मंजर

संक्षेप: इंग्लैंड की टॉप की तीन बल्लेबाजों शर्मनाक शुरुआत दिलाई और एक शर्मनाक रिकॉर्ड इंग्लैंड की महिला टीम का बन गया। इतना ही नहीं, 20 साल में WODI क्रिकेट में पहली बार ऐसा हुआ है, जब एक रन पर 3 विकेट किसी टीम ने खोए हैं।

Wed, 29 Oct 2025 08:11 PMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Women's Cricket World Cup 2025 का पहला सेमीफाइनल इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहटी में खेला जा रहा है, लेकिन इस मैच में 320 रनों के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की टीम की जैसी शुरुआत रही है, वह शर्मनाक की कही जाएगी। इसके पीछे का कारण ये भी है कि इंग्लैंड की महिला टीम ने अपने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम स्कोर पर पहले तीन विकेट खो दिए। ये स्कोर था, सिर्फ एक रन...। इतना ही नहीं, इंग्लैंड की टीम के टॉप 3 बल्लेबाजों का खाता तक नहीं खुला और ये इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के इतिहास में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार हुआ है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सेमीफाइनल मैच में विशाल स्कोर का पीछा कर रही इंग्लैंड की टीम को अच्छी शुरुआत की उम्मीद रही होगी, लेकिन साउथ अफ्रीका की तेज गेंदबाजों ने इंग्लैंड की नींव को ही हिला दिया। इंग्लैंड ने पहले दो विकेट शून्य पर खो दिए। जाहिर है कि कोई बल्लेबाज रन नहीं बना सका। इसके बाद तीसरा विकेट एक रन के कुल स्कोर पर गिरा। हैरानी की बात ये थी कि तीसरी बल्लेबाज भी खाता नहीं खोल पाई। वुमेंस वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 साल के बाद ऐसा हुआ है कि किसी टीम ने एक रन के भीतर अपने तीन विकेट खो दिए। इससे पहले 2005 में दो बार ऐसा हुआ था, जब न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीम ने 1 रन पर 3 विकेट खोए थे।

एक महिला वनडे मैच की पारी में तीसरे विकेट के पतन पर सबसे कम रन

1 रन - न्यूज़ीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, 2005

1 रन - श्रीलंका बनाम दक्षिण अफ्रीका, प्रिटोरिया, 2005 विश्व कप

1 रन - इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका, गुवाहाटी, 2025 विश्व कप

इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के इतिहास में ये पहली बार हुआ है, जब नंबर एक, नंबर दो और नंबर तीन की बल्लेबाज खाता नहीं खोल पाईं। एमी जोन्स, टैमी ब्यूमाउंट और हीदर नाइट बिना खाता खोले पवेलियन लौटीं। यही वजह रही कि चौथे और पांचवें नंबर की बल्लेबाज को विकेट बचाने के लिए धीमी बल्लेबाजी के लिए मजबूर होना पड़ा। खबर लिखे जाने तक इंग्लैंड की टीम का स्कोर 20 ओवर के बाद 90/3 है। इंग्लैंड के सामने 320 रनों का विशाल स्कोर है। ये नॉकआउट मैच है, जहां अगर इंग्लैंड की टीम मुकाबला हारी तो फिर टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Womens Cricket World cup 2025
लेटेस्ट IND vs AUS, Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |