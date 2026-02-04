T20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड ने किया श्रीलंका का सूपड़ा साफ, इन्हें मिला प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड

Cricket Logo
T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले इंग्लैंड ने मेजबान श्रीलंका का सूपड़ा साफ कर दिया। 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में श्रीलंका को करारी हार का सामना करना पड़ा। प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड सैम करन ने अपने नाम किया।

Feb 04, 2026 07:28 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान
T20 World Cup 2026 के लिए श्रीलंका की टीम की ड्रेस रिहर्सल बहुत बेकार रही, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में मेजबान टीमों को क्लीन स्वीप झेलनी पड़ी है। इंग्लैंड ने टी20 सीरीज के तीनों मैचों में श्रीलंका को बुरी तरह हराया। तीसरा मैच लो स्कोरिंग था, लेकिन फिर भी इंग्लैंड की टीम ने बाजी मार ली। इस मैच के हीरो सैम करन थे, जो प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुने गए। 48 गेंदों में 58 रन सैम करन ने बनाए, जबकि इंग्लैंड की पूरी टीम 128 रन बना सकी थी। 3 मैचों में 79 रन उन्होंने बनाए और 3 विकेट भी लिए। इस तरह वे प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुने गए।

मैच की बात करें तो ये मुकाबला पल्लेकेले में खेला गया, जिसमें इंग्लैंड की टीम के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी। हालांकि, पूरी टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 28 रनों तक पहुंच सकी। सैम करन की 58 रनों की पारी की बदौलत ही इंग्लैंड की टीम सम्मानजनक स्कोर तक पहुंची थी। इंग्लैंड के लिए सिर्फ 3 ही बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार कर पाए। सैम करन के अलावा जोस बटलर ने 25 और लियाम डॉसन ने 14 रन बनाए। ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका की टीम सीरीज में कम से कम सम्मान बचा लेगी, लेकिन टी20 विश्व कप 2026 की सह-मेजबान टीम को तीसरे मैच में भी हार झेलनी पड़ी।

श्रीलंका की टीम 129 रनों के आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी, लेकिन 19.3 ओवर में 116 रन पर ढेर हो गई और मुकाबला 12 रनों से हारने के साथ सीरीज 3-0 से गंवा दी। श्रीलंका के लिए पांच बल्लेबाजों ने दहाई का आंकड़ा पार किया, लेकिन मैच विनिंग पारी कोई भी नहीं खेल सका। 26 रन कुसल मेंडिस, 23 रन पथुम निसंका, 17 रन जनित लियानगे, 14 रन कमिंदु मेंडिंस और 13 रन पवन रथनायके ने बनाए। इंग्लैंड के लिए 4 विकेट जैकब बेथेल और 3 विकेट विल जैक्स ने निकाले और श्रीलंका की कमर उन्हीं के मैदान पर फिर से तोड़ दी। श्रीलंका की टीम अब सीधे टी20 विश्व कप में खेलेगी। पहला मैच उनका आयरलैंड से 8 फरवरी को है।

