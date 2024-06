LIVE UPDATES रिफ्रेश

England vs West Indies Live Score- वेस्टइंडीज को लगा पहला झटका, जॉनसन चार्ल्स 38 रन बनाकर हुए आउट

England vs West Indies Live Score- इंग्लैंड वर्सेस वेस्टइंडीज टी20 वर्ल्ड कप का 42वां मैच सेंट लूसिया के डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम ग्रोस आइलेट में खेला जा रहा है। WI पहले बैटिंग कर रहा है।

England's Jofra Archer, second from left, celebrates with his captain Jos Buttler after taking the wicket of Oman's Pratik Athavale for 5 runs during an ICC Men's T20 World Cup cricket match at Sir Vivian Richards Stadium in North Sound, Antigua and Barbuda, Thursday, June 13, 2024. (AP Photo/Ricardo Mazalan)

Published By: Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Thu, 20 Jun 2024 7:01 AM England vs West Indies Live Score ICC Mens T20 World Cup 2024- इंग्लैंड वर्सेस वेस्टइंडीज टी20 वर्ल्ड कप 2024 का 42वां मैच सेंट लूसिया के डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम ग्रोस आइलेट में खेला जा रहा है। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। उनका मानना है कि चेज करने के लिए यह विकेट काफी अच्छी है। वेस्टइंडीज की शुरुआत धाकड़ रही है। पावरप्ले में टीम ने बिना कोई विकेट खोए 54 रन बनाए। इंग्लैंड को पहली सफलता 11वें ओवर में जॉनसन चार्ल्स के रूप में मिली जो 38 के निजी स्कोर पर मोइन अली का शिकार बने। इंग्लैंड की प्लेइंग XI में एकमात्र बदलाव मार्क वुड के रूप में हुआ है जो क्रिस जोर्डन की जगह टीम में आए हैं। वहीं वेस्टइंडीज दो बदलावों के साथ यह मैच खेलने उतरेगा। शाई होप की जगह रोस्टन चेस, ओबेद मैककॉय की जगह रोमारियो को टीम में जगह मिली है। यह सुपर-8 का दूसरा मुकाबला होने जा रहा है। पहले मैच में साउथ अफ्रीका ने यूएसए को 18 रन से हराकर विजयी आगाज किया। इस मैच में भी इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की नजरें जीत के साथ सुपर-8 का आगाज करने पर होगी। मेजबान वेस्टइंडीज अभी तक टूर्नामेंट में अपराजेय रहा है, लीग स्टेज में उन्हें कोई भी टीम मात नहीं दे पाई, वे जीत का चौका लगाकर यहां पहुंची है। वहीं गत चैंपियन इंग्लैंड को पहले राउंड में एकमात्र हार का सामना चिर-प्रतिद्वंदी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही करना पड़ा था, हालांकि सुपर-8 में पहुंचने के लिए स्कॉटलैंड ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। Thu, 20 Jun 2024 07:01 AM Thu, 20 Jun 2024 07:01 AM England vs West Indies Live Score- इंग्लैंड को पहली सफलता England vs West Indies Live Score- मोइन अली ने 11वें ओवर में जॉनसन चार्ल्स को 38 के निजी स्कोर पर आउट कर वेस्टइंडीज को पहला झटका दिया है। अब कप्तान पॉवेल बैटिंग करने आए हैं। Thu, 20 Jun 2024 06:55 AM Thu, 20 Jun 2024 06:55 AM England vs West Indies Live Score- वेस्टइंडीज की आधी पारी हुई समाप्त England vs West Indies Live Score- वेस्टइंडीज की आधी पारी समाप्त हो गई है। 10 ओवर के बाद टीम का स्कोर 82 रन बिना किसी नुकसान के है। पूरन 22 तो चार्ल्स 30 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। मेजबानों की नजरें अगले 10 ओवर में में 220 के स्कोर तक पहुंचने पर होगी। Thu, 20 Jun 2024 06:45 AM Thu, 20 Jun 2024 06:45 AM England vs West Indies Live Score- इंग्लैंड को विकेट की तलाश England vs West Indies Live Score- 8 ओवर के खेल हो चुका है और वेस्टइंडीज ने बिना कोई विकेट खोए 72 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं। इंग्लैंड को यहां कम से कम एक विकेट चटकाना होगा, नहीं तो यह मैच उनकी पकड़ से ऐसे ही दूर जाता रहेगा। अब अटैक पर आदिल रशिद आए हैं। चार्ल्स 26 तो पूरन 17 रन बनाकर क्रीज पर। Thu, 20 Jun 2024 06:33 AM Thu, 20 Jun 2024 06:33 AM ENG vs WI Live Score- वेस्टइंडीज का स्कोर 50 के पार ENG vs WI Live Score- वेस्टइंडीज के लिए पहले 6 ओवर शानदार रहे हैं। ब्रेंडन किंग की चोट को हटा दें तो हर चीज फिलहाल उनके पक्ष में रही है। पावरप्ले में टीम ने बिना कोई विकेट खोए 55 रन बना लिए हैं। क्रीज पर चार्ल्स 22 तो पूरन 4 रन बनाकर मौजूद हैं। Thu, 20 Jun 2024 06:28 AM Thu, 20 Jun 2024 06:28 AM England vs West Indies Live Score- ब्रेंडन किंग मैदान के बाहर England vs West Indies Live Score- ब्रेंडन किंग चोट के चलते मैदान छोड़कर चले गए हैं। उनकी जगह निकोलस पूरन बल्लेबाजी करने आए हैं। किंग पिछली गेंद पर एक शॉट खेलते हुए चोटिल हो गए, वह सहज महसूस नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से उन्होंने मैदान छोड़ा। 5 ओवर के बाद वेस्टइंडीज 44/0। Thu, 20 Jun 2024 06:15 AM Thu, 20 Jun 2024 06:15 AM England vs West Indies Live Score- ब्रेंडन किंग ने लगाया मैच का पहला छक्का England vs West Indies Live Score- ब्रेंडन किंग ने रीस टॉपली के तीसरे ओवर में मैच का पहला छक्का लगाया। यह सिक्स 101 मीटर लंबा था, गेंद मैदान के बाहर चली गई है जिस वजह से अंपायों को दूसरी गेंद मंगानी पड़ी। Thu, 20 Jun 2024 06:11 AM Thu, 20 Jun 2024 06:11 AM England vs West Indies Live Score- 2 ओवर के बाद 13/0 England vs West Indies Live Score- ब्रैंडन किंग और जॉनसन चार्ल्स की सलामी जोड़ी ने वेस्टइंडीज को सधी हुई शुरुआत दी है। अगले चार ओवर में इन दोनों की नजरें पावरप्ले का फायदा उठाने पर होगी। Thu, 20 Jun 2024 06:10 AM Thu, 20 Jun 2024 06:10 AM England vs West Indies Live Score- वेस्टइंडीज की पारी का हुआ आगाज England vs West Indies Live Score- वेस्टइंडीज की पारी का आगाज करने ब्रैंडन किंग और जॉनसन चार्ल्स की जोड़ी मैदान पर उतर चुकी है। Thu, 20 Jun 2024 05:45 AM Thu, 20 Jun 2024 05:45 AM England vs West Indies Live Score- हेड टू हेड England vs West Indies Live Score- इंग्लैंड और वेस्टइंडीज का टी20 क्रिकेट में कुल 29 बार आमना सामना हुआ है जिसमें 17 मैच जीतकर विंडीज टीम ने बढ़त बनाई हुई है, वहीं इंग्लिश टीम को उनके खिलाफ 12 जीत मिली है। Thu, 20 Jun 2024 05:37 AM Thu, 20 Jun 2024 05:37 AM England vs West Indies Live Score- इंग्लैंड वर्सेस वेस्टइंडीज प्लेइंग XI England vs West Indies Live Score- वेस्टइंडीज (प्लेइंग इलेवन): ब्रैंडन किंग, जॉनसन चार्ल्स, निकोलस पूरन (विकेट कीपर), रोस्टन चेस, रोवमैन पॉवेल (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, आंद्रे रसेल, रोमारियो शेफर्ड, अकील होसेन, अल्जारी जोसेफ, गुडाकेश मोटी इंग्लैंड (प्लेइंग इलेवन): फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेट कीपर), जॉनी बेयरस्टो, हैरी ब्रुक, मोइन अली, लियाम लिविंगस्टोन, सैम करन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, मार्क वुड, रीस टॉपली Thu, 20 Jun 2024 05:37 AM Thu, 20 Jun 2024 05:37 AM England vs West Indies Live Score- इंग्लैंड ने जीता टॉस England vs West Indies Live Score- इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। दोनों टीमें प्लेइंग XI में बदलाव के साथ मैदान पर उतर रही है। इंग्लिश टीम में एक तो विंडीज टीम में दो बदलाव हुए हैं। इंग्लैंड ने क्रिस जॉर्डन की जगह मार्क वुड को खिलाया है, वहीं वेस्टइंडीज ने शाई होप की जगह रोस्टन चेस को तो ओबेद मैककॉय की जगह रोमारियो को मौका दिया है। Thu, 20 Jun 2024 05:25 AM Thu, 20 Jun 2024 05:25 AM England vs West Indies Live Score- वेस्टइंडीज स्क्वॉड England vs West Indies Live Score- ब्रैंडन किंग, जॉनसन चार्ल्स, निकोलस पूरन (विकेट कीपर), शाई होप, रोवमैन पॉवेल (कप्तान), आंद्रे रसेल, शेरफेन रदरफोर्ड, अकील होसेन, अल्जारी जोसेफ, गुडाकेश मोटी, ओबेद मैककॉय, रोस्टन चेस, रोमारियो शेफर्ड, शिमरोन हेटमायर, शमर जोसेफ Thu, 20 Jun 2024 05:24 AM Thu, 20 Jun 2024 05:24 AM England vs West Indies Live Score- इंग्लैंड स्क्वॉड England vs West Indies Live Score- फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेट कीपर/कप्तान), जॉनी बेयरस्टो, हैरी ब्रुक, मोइन अली, लियाम लिविंगस्टोन, सैम करन, क्रिस जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, रीस टॉपले, मार्क वुड, बेन डकेट, विल जैक्स, टॉम हार्टले